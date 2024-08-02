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СтарыйДед
Раскрыты размеры кристалла AMD Strix Halo и конфигурации TDP
Он будет оснащён 2 ПЗС Zen 5, графическим процессором RDNA 5 и оперативной памятью LPDDR5x 8533.

Информация о будущих процессорах AMD для ноутбуков, под кодовым названием Strix Halo, продолжает появляться в сети. И последняя полученная информация проливает свет на их размеры кристаллов, графическую производительность и варианты производительности.

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Strix Halo, как утверждается, превзойдёт своего предшественника Strix Point, благодаря использованию полноценных ядер Zen 5 вместо сочетания Zen 5 и Zen 5c. Согласно документации, опубликованному пользователем 7931doomer111, размер кристалла Strix Halo составляет 45 мм x 37,5 мм, что даёт общую площадь 1687,5 мм². Он будет включать в себя две матрицы Zen 5 CCD размером 9,05 мм x 7,37 мм и графический процессор RDNA 3.5 размером 19,8 x 16,02 мм, что делает его одним из самых больших SKU процессоров AMD для ноутбуков с общей площадью около 440 мм².

Strix Halo будет доступен в трёх вариантах мощности: 55 Вт, 85 Вт и 120 Вт, что позволит производителям ноутбуков установить баланс между производительностью и энергопотреблением. По слухам, модель высшего уровня будет обеспечивать уровень производительности GeForce RTX 4070, что делает её привлекательным выбором как для геймеров, так и для создателей контента. Данная модель будет иметь 40 CU, в то время как модели подешевле будет обладать 32, 24 и 20 CU. Strix Halo также будет поддерживать оперативную память LPDDR5x 8533 на 256-битной шине с общей пропускной способностью памяти около 270 ГБ/с. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных и быструю работу приложений.

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