Это будет бюджетное устройство с пластиковой задней крышкой со стильным узором на левой стороне.

Infinix, бренд, известный своими бюджетными смартфонами, готовится теперь к дебюту на рынке планшетов с устройством под названием XPad. Спустя нескольких месяцев, после появления первых слухов о данном устройстве, теперь были опубликованы рендеры и характеристики планшета.

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Дизайн XPad довольно стандартен для планшета, с тремя цветовыми решениями: синий, серый и золотой. Он оснащён 11-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 1080×2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц. XPad работает на чипсете MediaTek Helio G99 Ultimate, который обычно встречается в бюджетных смартфонах. Кроме того, планшет имеет всего 4 ГБ оперативной памяти, чего может быть недостаточно для решения многих задач на планшете 2024 года. Тем не менее, Infinix предлагает внутреннюю память с возможностью расширения до 256 ГБ, что является приятным дополнением. Глядя на его внутренние компоненты можно сделать вывод о том, что планшет не предназначен для ресурсоëмких задач.

XPad оснащён аккумулятором ёмкостью всего на 7000 мА*ч. Задняя система камер представляет собой 12-мегапиксельный основной датчик и 8-мегапиксельный вспомогательный датчик, а фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. Планшет будет работать под управлением Android 14 с оболочкой Infinix XOS. Однако он будет доступен только в версии с поддержкой Wi-Fi, без поддержки сотовой связи. Учитывая скромные характеристики XPad, его успех, скорее всего, будет зависеть от его цены. Так как на рынке бюджетных планшетов присутствует много известных компаний такие, как Xiaomi, поэтому Infinix должны достаточно занизить свою цену.