Под корпусом у данного устройства находится неизвестный чипсет с частотой 2,2 ГГц.

Новый смартфон Realme с номером модели RMX3952, который, вероятно, будет выпущен под названием Realme 13 5G, получил одобрение от китайского органа TENAA. Ранее это же устройство было замечено на сертификации 3C в Китае, что указывает на его скорый выход на рынок, возможно, уже в этом месяце.

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Под корпусом Realme 13 5G находится неизвестный чипсет с тактовой частотой 2,2 ГГц, который, вероятно, будет одним из среднеуровневых процессоров MediaTek. Устройство будет доступно в различных вариантах оперативной памяти: 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ, а также в вариантах встроенной памяти: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Кроме того, смартфон оснащён слотом для карт памяти microSD, что позволяет увеличивать объëм хранилища. Кроме того, Realme 13 5G выделяется своим внешним видом, включая 6,72-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением FHD+ 2400 x 1080 пикселей. Устройство имеет размеры 165,6 х 76,1 х 7,79 мм и вес 190 граммов, что делает его достаточно компактным и лёгким для своего класса. Боковой сканер отпечатков обеспечивает безопасность и удобство использования.

Что касается системы камер, то Realme 13 5G оснащён двойной камерой на задней панели, состоящей из 50-мегапиксельного основного сенсора и 2-мегапиксельного дополнительного двойного сенсора. Для селфи и видеозвонков устройство имеет 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Ожидается, что Realme 13 5G будет работать на базе Realme UI 5, основанной на Android 14, что обеспечит современный и функциональный интерфейс. Realme 13 5G будет оснащён аккумулятором ёмкостью 4880 мА*ч (номинальное значение), что предполагает типичную ёмкостью в 5000 мА*ч. Согласно сертификации 3C, устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.