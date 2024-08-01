На первый взгляд, его дизайн похож на Xiaomi Mix Flip.

Компания Tecno, известная своими инновационными решениями в области мобильных устройств, собирается представить новое поколение смартфонов — Phantom V Fold 2 и Phantom V2 Flip. Недавно в списке Google Play Console был обнаружен Phantom V Fold 2, в котором были указаны некоторые ключевые детали этого складного устройства в стиле книги. А сегодня впервые представили изображение Phantom V2 Flip, которым поделился информатор Парас Гуглани.

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Хотя изображение не отличается высокой чёткостью, оно показывает заднюю часть телефона, которая значительно отличается от своего "брата" V Flip. Вместо небольшого дополнительного дисплея внутри модуля камеры, V2 Flip оснащён дисплеем, который покрывает половину внешней поверхности телефона. Этот дизайн подтверждает информацию, полученную из списков FCC. Двойная задняя камера расположена на левой стороне и сопровождается светодиодной вспышкой, что также соответствует информации из FCC. Общий дизайн напоминает недавние раскладушки, такие как Xiaomi Mix Flip. Кроме того, предполагается, что отражение на боковых гранях может означать, что рамка выполнена из металла.

Помимо дизайна, были представлены и некоторые технические характеристики Phantom V2 Flip. Известно, что устройство будет работать на процессоре Dimensity 8020 на паре с 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что V2 Flip будет оснащён двухэлементной батарей ёмкостью 3410 мА*ч и 1180 мА*ч, что в сумме дает 4590 мА*ч. Это на 15% больше ёмкости батареи по сравнению с V Flip, что должно обеспечить более продолжительное время автономной работы. Размеры Phantom V2 Flip также достойны внимания. В разложенном виде телефон будет иметь размеры 170 х 74 х 8 мм, а в сложенном - 85 х 74 х 16 мм. Это делает устройство достаточно компактным для удобного использования в сложном состоянии и достаточно большим для комфортного просмотра контента в разложенном виде.