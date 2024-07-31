В данных сертификациях значится материнская плата под кодовым названием MediaTek MT6983Z/TCZA.

Готовится к выпуску новый складной смартфон Tecno Phantom V Fold 2 5G, который уже успел получить несколько сертификатов, включая EEC, Bluetooth SIG, Google Play Console и TUV Rheinland. Эти сертификаты раскрывают некоторые ключевые детали устройства, который должен стать преемником прошлогоднего V Fold.

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Под номером модели AE10, Tecno Phantom V Fold 2 5G был замечен в Google Play Console и TUV Rheinland. По данным Google Play Console, устройство будет оснащено платой MediaTek MT6983Z/TCZA, которая включает в себя процессор из четырех ядер с тактовой частотой 1,8 ГГц, трех ядер с тактовой частотой 2,85 ГГц и двух ядер с тактовой частотой 3,2 ГГц. Кроме того, на плате установлен графический процессор Mali G710. Эти характеристики соответствуют списку Geekbench, опубликованному ранее в этом году, в котором говорится, что складной телефон будет оснащён чипсетом Dimensity 9000+. В тестах Geekbench устройство набрало 1273 балла в одноядерном режиме и 3844 балла в многоядерном режиме.

Кроме того, известно, что Tecno Phantom V Fold 2 5G будет оснащён 12 ГБ оперативной памяти, но при запуске будут доступны и другие варианты. Сертификат также раскрывает разрешение экрана в 2000 x 2296 пикселей и плотность 480 точек на дюйм. Устройство будет работать под управлением системы Android 14 из коробки. Согласно сертификации TUV Rheinland, Tecno Phantom V Fold 2 5G будет оснащен двойной батареей ёмкостью 2973 мА*ч и 2637 мА*ч, что в сумме составляет 5610 мА*ч. Это улучшение по сравнению с предыдущей моделью Phantom V Fold. При этом точная дата запуска устройства на данный момент неизвестна.