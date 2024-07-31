В данной системе используются вентиляторы ARGB диаметром 120 мм, оснащëнные циркуляционными динамическими масляными возвратными подшипниками LDB.

Компания MSI анонсировала новую серию систем водяного охлаждения MAG CORELIQUID I «всё в одном» (AIO), которая предлагает эффективные решения для охлаждения ПК. Эта серия включает в себя модель MAG CORELIQUID I360, а также ожидаемый вариант 240 мм, который будет запущен в середине августа.

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Серия MAG CORELIQUID I отличается своим ярким двухсторонним эффектом бесконечного зеркала освещения, который создаёт уникальный визуальный эффект и добавляет эстетической привлекательности системе. Охлаждающая головка включает в себя конструкцию двухполосного насоса и увеличенную плотность микроводяных каналов, что значительно повышает эффективность охлаждения и обеспечивает стабильную работу даже в самых требовательных условиях. 120-миллиметровые вентиляторы ARGB, установленные в системе, оснащены циркулирующими динамическими масляными возвратными подшипниками LDB, которые обеспечивают снижение шума и имеют увеличенный срок службы. Кроме того, эти вентиляторы оснащены настраиваемой RGB-подсветкой, которая позволяет пользователям персонализировать свою систему в соответствии со своими предпочтениями.

Серия MAG CORELIQUID I разработана для обеспечения совместимости с широким спектром платформ Intel и AMD, что значительно упрощает процесс установки и настройки. При цене 699 юаней (около 8 300 рублей) за модель I360 компания MSI предлагает привлекательный вариант для пользователей, стремящийся улучшить возможности своей системы охлаждения без затрат с точки зрения бюджета.