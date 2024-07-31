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СтарыйДед
Опубликованы реальные фотографии смартфона Vivo X200
Его дизайн останется более или менее соответствующим Vivo X100 прошлого года.

Ожидается, что в октябре этого года Vivo представит свою новую серию смартфонов X200, включая модели X200 и X200 Pro. Поскольку до предполагаемой даты запуска остается всего несколько месяцев, в сети появляется всё больше информации о дизайне и характеристиках устройств.

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Недавно на Weibo были опубликованы изображения, которые, предположительно, являются реальными фотографиями Vivo X200. Судя по всему, дизайн смартфона будет во многом соответствовать прошлым моделям Vivo X100. Однако, если посмотреть, можно заметить, что X200 имеет более плоские края с микроискривлениями, в отличие от изогнутых краев X100. Кроме того, утверждается, что он получит металлическую среднюю рамку, что должно придать ему более премиальный вид и лучшую эргономику.

На нижней гране Vivo X200 расположены слот для SIM-карты, отверстие для микрофона, порт USB-C и решетка динамика. На задней панели устройства в верхней половине расположен приподнятый модуль камеры с вертикальной светодиодной вспышкой. Согласно слухам, X200 будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой с поддержкой оптического изображения (OIS), 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельной перископической телефотокамерой с 3-кратным оптическим зумом. Кроме того, ожидается, что смартфон получит чипы обработки изображений собственной разработки Vivo.

Что касается дисплея, то Vivo X200, вероятно, будет оснащён 6,4-дюймовой или 6,5-дюймовой OLED-панелью  1,5K, частотой обновления 120 Гц, с соотношением сторон близким к 19,5:9 и оптическим сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран. Ожидается, что в качестве процессора будет использован новый чипсет Dimensity 9400, однако информация об оперативной памяти и хранилище пока не разглашается. При этом утверждается, что Vivo X200 получит батарею высокой плотности, что указывает на то, что её ёмкость будет выше, чем у батареи X100 ёмкостью 5000 мА*ч. Это должно повысить время автономной работы.

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