Чип оснащён 8-ядерным процессором, модемом 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

В прошлом году Qualcomm представила вторую версию своего процессора для смартфонов — Snapdragon 4 Gen 2. Однако, несмотря на появление в базе данных Geekbench его преемника, Snapdragon 4 Gen 3, следующим чипом в линейке серии Snapdragon 4 станет недавно анонсированный Snapdragon 4s Gen 2. Буква "S" в названии указывает на то, что это менее мощная версия его аналога без индекса S, которая подтверждается его технической составляющей.

реклама

Snapdragon 4s Gen 2 (кодовое название SM4635) создан по 4-нанометровому техпроцессу и оснащён 8-ядерным процессором, состоящим из 2 ядер с тактовой частотой 2,0 ГГц и 6 ядер с частотой 1,8 ГГц. Хотя Qualcomm не упоминает точную модель графического процессора, можно предположить, что это Adreno 619L. Чип поддерживает память LPDDR4 2133 и хранилище UFS 3.1, что позволяет OEM-производителям создавать более быстрые и отзывчивые устройства в бюджетном сегменте.

Snapdragon 4s Gen 2 использует модуль Spectra ISP от Qualcomm, который поддерживает один модуль камеры на 32 МП или два модуля 16 МП с нулевой задержкой затвора при 30 кадрах в секунду. Кроме того, он может снимать неподвижные изображения с разрешением до 84 МП и записывать видео в формате 1080p 30 кадров в секунду. Однако экран устройства может поддерживать только разрешение до 1080p 90 Гц, что может не соответствовать ожиданиям некоторых пользователей.

Возможности беспроводного подключения на Snapdragon 4s Gen 2 включают 5G (NSA/SA) с частотой ниже 6 ГГц, Bluetooth 5.1, 802.11 b/g/n/ac Wi-Fi (без поддержки Wi-Fi 6), GPS (двухчастотный), ГЛОНАСС, BeiDou и NavIC. OEM-производители могут оснастить устройство портом USB 3.1 и заряжать аккумуляторы с помощью стандартного устройства Qualcomm Quick Charge 4+. Хотя дата дебюта Snapdragon 4s Gen 2 ещё не объявлена, утверждается, что он скоро появится в недорогом смартфоне, с высокой производительностью и функциональностью.