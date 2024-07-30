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СтарыйДед
Будущий iPhone SE может быть оснащён OLED-панелью от iPhone 13
Apple планирует использовать панель дисплея iPhone 13 для SE 4, но понизив характеристики дисплея.

Появляется всё больше новых подробностей о следующей бюджетной линейки iPhone SE от Apple, которая, по слухам, выйдет в 2025 году. Хотя до официального анонса ещё далеко, уже сейчас в сети появляется множество утечек и слухов о предстоящем смартфоне. Одним из самых интересных слухов является возможное партнерство Apple с LG Display в качестве второго поставщика OLED-экранов для iPhone SE 4. 

Ранее сообщалось, что BOE станет первым поставщиком дисплеев для нового устройства, выиграв тендер у Samsung благодаря более низкой стоимости панелей. BOE уже имеет опыт сотрудничества с Apple по другим моделям iPhone, однако ожидается, что доля BOE в SE 4 станет самой большой для любого iPhone - от 60 до 70% экранов, или около 20 миллионов единиц в год. 

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Согласно слухам, вторым поставщиком OLED-панелей для iPhone SE 4 может стать LG Display. Apple планирует использовать панель дисплея iPhone 13 для SE 4, но с пониженными характеристиками дисплея. Повторное использование этой панели должно упростить производство для производителя и снизить затраты для Apple. Однако, поскольку iPhone SE 4, как ожидается, будет оснащён 6,06-дюймовым дисплеем, а iPhone 13 имеет 6,1-дюймовый экран, LG Display, возможно, придется внести некоторые изменения в панель, чтобы она соответствовала SE 4.

Ранее в этом месяце также сообщалось, что другой производитель дисплеев, Tianma, выразил заинтересованность в поставках дисплеев для iPhone SE 4. Однако считается, что их технологии менее продвинуты по сравнению с BOE, поэтому на данном этапе маловероятно, что они будут включены в цепочку поставок. Партнерство с несколькими поставщиками дисплеев может помочь Apple обеспечить стабильность поставок и снизить риски, связанные с производством. Кроме того, конкуренция между поставщиками может привести к снижению цен и улучшению качества дисплеев.

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