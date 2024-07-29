Ожидается, что Nova Flip станет более доступным вариантом на рынке складных устройств.

Сегодня Huawei официально объявила о запуске своего нового складного телефона Nova Flip, который, как ожидается, станет более доступным вариантом на расширяющемся рынке складных устройств. Хотя компания ещё не раскрыла спецификации данного гаджета, информация из Digital Chat Station (DCS) даёт представление о том, чего стоит ожидать от этого нового устройства.

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Nova Flip готовится стать более бюджетной альтернативой складным телефонам высокого класса, но эта доступность может быть достигнута за счёт удешевления некоторых компонентов. По данным DCS, материалы из которых выполнен корпус телефона могут быть дешёвыми по сравнению с его высококлассными аналогами, что может быть компромиссом за более низкую цену. Фраза: «хуже по текстуре CMF», используемая DCS, вероятно, это и подразумевает.

Однако этот компромисс может повлиять и на цену устройства, которая, по слухам, составляет около 5000 юаней (примерно 59 000 рублей). Такая цена делает Nova Flip более доступным вариантом для тех, кто интересуется складными гаджетами. Ожидается, что телефон будет работать на чипе Kirin 5G, хотя конкретная модель остается неизвестной. Кроме того, устройство будет поддерживать быструю зарядку 66 Вт, что значительно быстрее, чем зарядка 25 Вт, поддерживаемая Galaxy Z Flip 6. Однако нет никаких упоминаний о возможностях беспроводной зарядки.

Что касается возможностей камеры, ожидается, что Nova Flip будет оснащён двойной системой камер с 50-мегапиксельным основным датчиком, вероятно, в паре со вторичным датчиком глубины или сверхширокоугольным. Сообщается, что основной дисплей телефона будет иметь размер 6,9 дюйма, в то время как внешний экран относительно небольшой — 2,1 дюйма. Подробности о разрешении и частоте обновления в настоящее время отсутствуют, но эти характеристики будут соответствовать среднему классу.