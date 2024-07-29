Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Huawei представит складной смартфон Nova Flip с квадратным внешним дисплеем
Касательно его сегмента, Huawei Nova Flip располагается между существующими сериями Nova и Pocket.

Компания Huawei готовится к запуску нового складного смартфона под названием Nova Flip, который станет первым устройством такого типа в серии Nova. Этот шаг знаменует собой отклонение компании от традиционного среднеценового курса в линейке и ориентацию на более широкую аудиторию.

реклама

Nova Flip будет позиционироваться между дорогой серией Pocket и предыдущей серией Nova, что предполагает баланс между доступностью и функциональностью. Одним из отличительных особенностей нового устройства станет квадратный внешний экран, отличающийся от серии Pocket. Целью такого выбора является сделать внешний дисплей более универсальным и удобным в использовании.

Хотя подробности о внутренних характеристиках Nova Flip не раскрыты, недавние утечки позволяют предположить, что он может стать преемником Pocket S. Это означает, что устройство по-прежнему будет предлагать высокую производительность и функциональность без компромиссов по основным функциям. Учитывая, что серия Nova традиционно ориентирована на более молодую аудиторию, можно ожидать, что Huawei будет делать акцент на таких функциях, как производительность, характеристики камер, а также времени автономной работы.

Запуск Nova Flip запланирован на 6 августа, и он станет главным событием предстоящего мероприятия Huawei. Кроме нового складного смартфона, компания также представит другие продукты, включая MatePad Air 2024, Printer X1 Max, MatePad Pro 12.2 и MateBook GT 14. Однако всё внимание, в конечном итоге, будет приковано к Nova Flip, который может стать новым хитом в линейке Huawei и привлечь ещё больше пользователей к компании.

#смартфон #huawei #смартфон 2024 #складной смартфон #складной дисплей #складной #складной телефон #huawei nova #nova #nova flip
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
10
В Кыргызстане построят новую железнодорожную ветку — первую со времен СССР
2
Вслед за другими компаниями Volvo отказывается от полного перехода на электрокары к 2030 году
2
В Москве строят новую дорогу, которая станет дублером Калужского шоссе
1
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
Китай начинает строительства первой в мире АЭС на расплавленной соли тория
1
Эксперты назвали 5 причин отказаться от покупки iPhone 16 и подождать iPhone 17
2
TWZ: Новый модуль Sniper создаст "смертельные сети" с помощью F-35 и истребителей 4-го поколения
+
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
20
Сразу три разведывательных БПЛА навели ракету Х-38МЛ на базу ВСУ в Херсонской области
+
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
31
В Чечне началось возведение Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт
1
Китайские контрактные производители чипов отдают предпочтение заказам соотечественников
+
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
48
Премьер Венгрии заявил, что несмотря на старания Запада, мир постепенно встаёт на сторону России
+
Pixel 9 Pro XL появился в19-минутном видео на YouTube
+
Марсоход Perseverance обнаружил останки древней жизни
7
Wizards of the Coast планирует выпускать 1-2 видеоигры в год до 2026 года
+
Honda закроет два своих завода по производству бензиновых автомобилей в Китае
+
Windows 11 получила обновление, которое расширит функции «Проводника»
1

Популярные статьи

Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
288
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
7
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
3
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
56
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
27
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
54
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
6
Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями – какой CPU и GPU выбрать для 1080р, 2К и 4К
13
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
11
Помпео: США должны ввести "реальные санкции" против РФ, а Киеву выделить $500 млрд и принять в НАТО
10

Сейчас обсуждают

si-cat
13:49
Стратеги над вражеской территорией давно не летают - не Вторая мировая 🤣
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
Rever Rever
13:48
Отлично
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
Максим Максимов
13:37
Ещё бы разблокированный множитель на 12400 но это уже мечты, кек, мечта называется 5600 который имеет этот множитель, какая проблема купить его, я так и не понял , потому что данная мать, максимум под...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)
Андрей Воробьёв
13:32
А извне вы как определите что вашу энергию поглощает не просто земля а использует умелец?
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
Makaveli23rus
13:30
Ну так без авторизации не напишешь. А что нельзя будет сделать такого вадного на Windows без авторизации?
В Windows 11 появилось новое навязчивое всплывающее окно, которое невозможно отключить
Влад Трохов
13:28
Очевидно же. А то старые соснули не потянут (GTA VI выйдет осенью 2025 года на PS5, Xbox Series X и S.) да и рокстар в первую очередь как известно ориентируются на консольных казуалов. Вряд ли темноко...
Участвовавший в создании игр серии Grand Theft Auto специалист считает, что GTA 6 может разочаровать
Makaveli23rus
13:27
А кто говорит, что твои личные папки Анапа 2008 и папка Шашлыки 2012 кому то ещё нужны? Они нужны автору этих фото, их для себя хранят, а не для кого-то ещё.
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Александр
13:20
За 140 штук ноут без дискретки и нормального софта, ну такое себе.
Lenovoпредставила ноутбук ThinkPad T14s с временем автономной работы до 29 часов
Никита Корнейчук
13:19
Очень нравятся карточки от синих. Использую Arc A380 от Gigabyte. Думаю, что AMD и Nvidia они подвинуть смогут, особенно в недорогом сегменте.
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
Red Chimbacket
13:18
Кошка бросила котят, это Линукс виноват, а ещё он умеет вздувать конденсаторы А блин что за херня, неужто уже совсем писать нечего? Дайте подумать,кто более великая личность Чамба или Линус Да ну н...
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем