Касательно его сегмента, Huawei Nova Flip располагается между существующими сериями Nova и Pocket.

Компания Huawei готовится к запуску нового складного смартфона под названием Nova Flip, который станет первым устройством такого типа в серии Nova. Этот шаг знаменует собой отклонение компании от традиционного среднеценового курса в линейке и ориентацию на более широкую аудиторию.

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Nova Flip будет позиционироваться между дорогой серией Pocket и предыдущей серией Nova, что предполагает баланс между доступностью и функциональностью. Одним из отличительных особенностей нового устройства станет квадратный внешний экран, отличающийся от серии Pocket. Целью такого выбора является сделать внешний дисплей более универсальным и удобным в использовании.

Хотя подробности о внутренних характеристиках Nova Flip не раскрыты, недавние утечки позволяют предположить, что он может стать преемником Pocket S. Это означает, что устройство по-прежнему будет предлагать высокую производительность и функциональность без компромиссов по основным функциям. Учитывая, что серия Nova традиционно ориентирована на более молодую аудиторию, можно ожидать, что Huawei будет делать акцент на таких функциях, как производительность, характеристики камер, а также времени автономной работы.

Запуск Nova Flip запланирован на 6 августа, и он станет главным событием предстоящего мероприятия Huawei. Кроме нового складного смартфона, компания также представит другие продукты, включая MatePad Air 2024, Printer X1 Max, MatePad Pro 12.2 и MateBook GT 14. Однако всё внимание, в конечном итоге, будет приковано к Nova Flip, который может стать новым хитом в линейке Huawei и привлечь ещё больше пользователей к компании.