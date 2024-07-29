Его особенностью является процессор Qualcomm Snapdragon X Elite.

Lenovo официально представила новую версию бизнес-ноутбука ThinkPad T14s, оснащенного мощным процессором Qualcomm. Новый ноутбук обеспечивает надёжную производительность для повседневных задач, а также выдающуюся автономность с высококачественным дисплеем. ThinkPad T14s 2024 оснащён 12-ядерным процессором Snapdragon X Elite с пиковой тактовой частотой 3,4 ГГц. В сочетании с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и твердотельным накопителем ёмкостью 1 ТБ ноутбук подойдёт для решения различных задач. Lenovo утверждает, что ноутбук может работать до 29 часов в режиме записи видео на одном зарядном устройстве, что делает его незаменимым для людей находящихся в движении или тех, кто не любит постоянно искать розетку.

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Дисплей ноутбука — 14-дюймовая OLED-панель с разрешением 2880 x 1800 и сертификацией HDR True Black 500. Он охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3, что положительно сказывается при создании контента. Антибликовое, антиотражающее покрытие обеспечивает удобное использование в различных условиях. Кроме того, имеется сертификация Eyesafe, что снижает уровень синего света. Несмотря на мощный процессор и внушительный дисплей, T14s 2024 сохраняет относительно тонкий профиль, с толщиной 16,9 мм и весом всего в 1,24 кг.

Варианты подключения включают два порта USB-A, два порта Thunderbolt 4, порт HDMI 2.1 и разъëм для наушников 3,5 мм. Также имеется слот для SIM-карты для подключения к мобильной сети, что расширяет возможности ноутбука при отсутствии доступа к Wi-Fi 7. Для видеоконференций или селфи есть камера FHD RGB+IR с физической защитной шторкой. Есть микрофоны с шумоподавлением, которые передают чистый звук во время звонков. Безопасность в виде входа в систему с распознаванием лица. Мультимедийные возможности дополнены поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos.

Lenovo ThinkPad T14s 2024 (Snapdragon) выходит на уже довольно-таки конкурентный рынок ноутбуков для бизнеса. И хотя его архитектура на базе ARM может иметь проблемы с совместимостью с программным обеспечением, время автономной работы и выдающийся дисплей являются неоспоримыми преимуществами. Он стоит 11 999 юаней (примерно 141 000 рублей) в Китае и доступен для покупки в интернет-магазинах.