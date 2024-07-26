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СтарыйДед
Компания Anker разрабатывает устройство для чтения карт памяти для IPhone
Аксессуар крепится нам магните к задней панели iPhone с подключением через встроенный кабель USB-C.

В сети начали появляться слухи о том, что компания Anker, известная своими высококачественными аксессуарами для мобильных устройств, работает над созданием уникального устройства для чтения SD-карт, предназначенного специально для iPhone. Информация была опубликована надёжным информатором "u/joshuadwx" на Reddit, который поделился некоторыми изображениями и характеристиками о предстоящем девайсе.

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Согласно источнику, новое устройство Anker будет иметь номер модели A83D1 и станет частью аксессуаров MagGo. Аксессуар будет иметь круглую форму и крепиться магнитом к задней части iPhone, что обеспечивает удобство использования и портативность. Под крышкой устройства расположены слоты для карт SD и TF, что позволяет пользователям быстро и легко передавать данные со скоростью до 312 Мбит/с.

Данный гаджет будет питаться от порта USB-C, встроенный кабель USB-C, расположенный в нижней части аксессуара, позволяет подключить его непосредственно к iPhone. Компания, по-видимому, уделила особое внимание дизайну и эргономике устройства, поскольку оно будет весить всего около 150 г и будет доступно в трёх стильных цветах: зелёном, сером и белом.

Хотя Anker официально не анонсировала устройство, источник утверждает, что оно может появиться на рынке США «позже этим летом» по цене от $30 до $40. Это может быть альтернативным решением для фотографов и других пользователей iPhone, которым необходим быстрый и удобный способ передачи данных с SD-карты на свои устройства.

Стоит отметить, что Anker пользуется солидной репутацией в области производства высококачественных аксессуаров для мобильных устройств, и их предстоящее устройство для чтения SD-карт, вероятно, не станет исключением. Ожидается, что оно будет соответствовать стандартам качества, надежности и функциональности, которыми славится Anker.

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