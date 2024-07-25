Xiaomi 14T Pro набрал 9369 и 26083 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно.

Ожидается, что Xiaomi 14T Pro, преемник Xiaomi 13T, скоро будет представлен публике. Устройство уже получило сертификаты NBTC и IMEI, а также было обнаружено в коде HyperOS и на базе данных Camera FV-5. И теперь смартфон появился на платформе бенчмаркинга Geekbench v 4.0, раскрыв важные детали своего оборудования.

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Xiaomi 14T Pro был указан на Geekbench с номером модели 2407PFN8EG, который соответствует номеру, указанному на других сайтах сертификации. Согласно базе данных, устройство будет оснащено материнской платой под кодовым названием «rothko», которая включает восьмиядерный процессор с пиковой тактовой частотой 3,47 ГГц и графический процессор Mali-G720. Это указывает на то, что Xiaomi 14T Pro будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9300 Plus. Устройство было протестировано с 12 ГБ оперативной памяти, но указано, что при запуске будут доступны и другие варианты. Смартфон будет работать на Android 14.

Xiaomi 14T Pro набрал 9369 и 26083 балла в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Хотя платформа для бенчмаркинга не раскрывает никаких дополнительных подробностей о смартфоне, база данных Camera FV-5 предполагает, что устройство будет оснащено 50-мегапиксельным основным датчиком и 32-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи.

Есть предположения, что Xiaomi 14T Pro станет ребрендингом Redmi K70 Ultra, который недавно дебютировал в Китае. Redmi K70 Ultra, в свою очередь, оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 4000 нит и частотой обновления 144 Гц. Он питается от аккумулятора ёмкостью 5500 мА*ч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт.