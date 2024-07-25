Кроме того он имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68/69.

Realme, бренд, известный своими высокопроизводительными смартфонами, недавно представил в Китае Realme GT 6, оснащённый мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. А теперь Realme уже готовит анонс Realme GT 7 Pro, который, как ожидается, будет представлен в Китае к концу этого года с новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 4.

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Полученная информация от надёжного информатора Digital Chat Station раскрывает дополнительные детали о Realme GT 7 Pro. Согласно его информации, устройство будет оснащено плоской OLED-панелью с микроизгибами со всех четырёх сторон, что обеспечит более удобный захват и улучшенную эргономику. Экран будет поддерживать разрешение 1,5K и LTPO, что позволит ему конкурировать с новейшими телефонами, оснащенными дисплеями 2K, благодаря превосходной цветопередаче, контрастности и энергоэффективности.

Realme GT 7 Pro будет работать на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 4, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Устройство также будет оснащено аккумулятором большой ёмкости в 6000 мА*ч, что обеспечивает длительное время автономной работы. Несмотря на большую батарею, устройство будет иметь тонкий профиль примерно 8,7 мм, что делает его одним из самых тонких смартфонов в своём классе. Кроме того, Realme GT 7 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт, что позволит быстро заряжать устройство в случае необходимости.

Одной из главных особенностей Realme GT 7 Pro станет его камера. Устройство будет оснащено перископической телефотокамерой Sony IMX882, которая будет поддерживать 3-кратный оптический зум. Кроме того, камера будет предлагать 120-кратный цифровой зум и 10-кратный гибридный зум, улучшенный алгоритм суперразрешения больших моделей. Realme GT 7 Pro также будет оснащён одноточечным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном, что обеспечивает надёжную и безопасную разблокировку устройства. Кроме того, устройство будет соответствовать стандарту защиты от пыли и воды IP68/69.