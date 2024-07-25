Судя по слухам, данным смартфон будет называться Motorola Edge 50.

Motorola анонсировала выпуск некого нового смартфона, который обещает стать самым тонким в своём классе. Однако, чтобы достичь рекордной толщины, Motorola может пойти на компромисс с батареей. Ожидается, что Edge 50 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 4400 мА*ч, что меньше, чем у многих других смартфонов на рынке. Однако это будет компенсировано быстрой зарядкой мощностью 68 Вт, что позволит быстро зарядить устройство.

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Согласно информации, предоставленной инсайдером Судханшу Амбхоре, данный смартфон будет называться Motorola Edge 50. Дизайн Edge 50 отличается изогнутым дисплеем с центрированной фронтальной камерой, что обеспечивает современный стильный внешний вид. На задней панели расположен квадратный модуль с тройной камерой и отделкой из веганской кожи, которая придаёт устройству премиальный вид. Смартфон будет доступен в трёх цветовых вариантах: сером, зелёном и персиковом.

Хотя подробности о характеристиках Edge 50 остаются неизвестны, можно предположить, что устройство будет оснащено панелью POLED с частотой обновления 120 Гц. Под корпусом устройства, вероятно, будет установлен чипсет Dimensity 7300, который обеспечит высокую производительность и энергоэффективность. Тройная камера Edge 50 может включать в себя 50-мегапиксельный основной датчик, а на передней части устройства могут установить 32-мегапиксельную селфи-камеру.