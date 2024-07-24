Региональный менеджер Xiaomi во время местной пресс-конференции намекнул, что пять рынков Центральной и Восточной Европы начнут продажи данного смартфона.

Xiaomi официально подтвердила глобальный запуск своего долгожданного складного смартфона Mix Flip. После первоначального выпуска в Китае, устройство, как ожидается, поступит и в другие регионы. Ожидается, что глобальная версия Xiaomi Mix Flip будет копировать характеристики своего китайского аналога. Он будет иметь 6,86-дюймовый складной внутренний OLED-дисплей, имеющий Full HD+ разрешение 2912 x 1224 пикселей, частоту обновления 120 Гц, технологию LTPO и пиковую яркость 3000 нит. Что касается внешнего экрана, то это 4,01-дюймовая OLED-панель с разрешением 1392 x 1208 пикселей у которой частота обновления 120 Гц и максимальная яркость 2500 нит. Устройство работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 совместно с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0.

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Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4780 мА*ч, способного заряжаться с помощью быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Работает на Android 14 с HyperOS 1.0 от Xiaomi. Другие примечательные особенности включают боковой сканер отпечатков пальцев, систему жидкостного охлаждения 3D VC площадью 3500 мм², два динамика и улучшенные чипы управления аккумулятором и улучшения сигнала. Mix Flip может похвастаться впечатляющей системой камер, включающей 32-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную заднюю камеру. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком с оптической стабилизацией изображения (OIS), а телеобъектив предлагает 50-мегапиксельный датчик OV60A4 с 2-кратным зумом и OIS.

Региональные менеджеры намекнули, что Mix Flip изначально будет доступен на пяти рынках в Центральной и Восточной Европе по конкурентоспособной цене €1300. Но при этом не упоминается в каких именно странах он появится.