Компания Asus официально объявила стартовые цены и подтвердила некоторые характеристики.

ASUS официально подтвердила различные характеристики и цены своего долгожданного игрового ноутбука ROG Zephyrus 16 Air Ryzen AI Edition. Это новое мощное устройство, которое должно выйти на рынок 28 июля, разработано для обеспечения исключительной производительности для требовательных геймеров.

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Сердцем Zephyrus 16 Air Ryzen AI Edition является процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами Zen 5, интегрированной графикой RDNA 3 и выделенным NPU XDNA 2 для задач ИИ. Ноутбук оснащён 32 ГБ памяти LPDDR5X-7500 и двумя слотами M.2 2280 SSD, один из которых поддерживает скорости PCIe 4.0. Пользователи могут выбирать между графическими вариантами NVIDIA RTX 4060 и RTX 4070, оба с TGP 105 Вт и возможностью работы с NPU для повышения вычислительной мощности ИИ. Для управления температурой во время интенсивных игровых сессий ноутбук оснащён системой охлаждения ROG Glacier Cooling 3.0.

Несмотря на впечатляющую производительность, Zephyrus 16 Air Ryzen AI Edition сохраняет портативный дизайн. Корпус из авиационного алюминия имеет толщину 14,9 мм и вес 1,85 кг. Его верхняя крышка оснащена настраиваемой световой полосой с предустановленными эффектами и настраиваемой светодиодной матрицей. Дисплей представляет собой 16-дюймовую 2,5K OLED-панель с частотой обновления 240 Гц, яркостью 500 нит и временем отклика 0,2 мс. Он также поддерживает переключение цветовой гаммы для различных потребностей просмотра.

Ноутбук может похвастаться рядом дополнительных функций, включая стеклянный тачпад с частотой обновления 240 Гц, клавиатуру с RGB-подсветкой и ходом клавиш 1,7 мм, камеру 1080p с поддержкой Windows Hello и звуковую систему с 6 динамиками. Аккумулятор имеет ёмкость 90 Вт*ч и поддерживает быструю зарядку PD мощностью 100 Вт. Ноутбук также оснащён рядом портов, включая USB4 и HDMI 2.1, а также Wi-Fi 7 для быстрого беспроводного подключения.

Цена Zephyrus 16 Air Ryzen AI Edition варьируется в зависимости от конфигурации. Например, варианты Ryzen AI 9 HX 370 / RTX 4060 / 32 ГБ / 1 ТБ / Eclipse Grey и Ryzen AI 9 HX 370 / RTX 4060 / 32 ГБ / 1 ТБ / Haoyue White стоят 14 499 юаней (примерно 174 000 руб.). Версия с Ryzen AI 9 HX 370 / RTX 4070 / 32 ГБ / 1 ТБ / Haoyue White стоит 15 999 юаней (примерно 192 000 руб.).