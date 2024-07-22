О дизайну Nubia Z60S Pro будет схож с его предшественником Nubia Z50S Pro.

Завтра, 23 июля, Nubia представит свои новейшие флагманские смартфоны — Nubia Z60S Pro и Nubia Z60 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition — на мероприятии в Китае. И в преддверии запуска бренд выпустил новый постер, раскрывающий дизайн модели Pro.

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Основная версия Nubia Z60 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь тот же дизайн, что и оригинальный Z60 Ultra, дебютировавший в декабре прошлого года. Что касается Nubia Z60S Pro, то его дизайн будет схож с предшественником — Nubia Z50S Pro, официально представленный в июле 2023 года. Задняя панель Z60S Pro оснащена более крупным модулем камеры, вмещающим тройную камеру. Светодиодная вспышка расположена вне островка камеры в левой верхней части. На правом боку устройства располагается ползунок оповещения, кнопка питания и клавиши регулирования громкости. Смартфон будет доступен в трёх цветах: черном, серебристом и бирюзовом.

Согласно данным источника Digital Chat Station, Nubia Z60S Pro будет оснащён плоской OLED-панелью с разрешением 1,5K. Под корпусом устройства будет установлен чип Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор ёмкостью 5100 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Кроме того, смартфон будет поддерживать двустороннюю спутниковую связь. С точки зрения дизайна у него будет металлическая средняя рамка и стеклянная задняя панель.

Задняя камера Z60S Pro будет оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX906 с поддержкой OIS, фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой af/1,9. Согласно источнику информации, система камеры Z60S Pro будет включать в себя те же сверхширокоугольные и телеобъективные камеры, что и в Z50S Pro. Таким образом, Z60S Pro может иметь 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив OmniVision OV50D40 с углом обзора 125 градусов, фокусным расстоянием 13 мм и поддержкой автофокусировки, а также 8-мегапиксельную телеобъективную камеру Hynix HI847 с поддержкой OIS и фокусным расстоянием 80 мм.