Три серийных автомобиля под управлением 12 сменяющихся тест-пилотов будут непрерывно курсировать по кольцевой магистрали в течение пяти суток.

Китайский автопроизводитель Chery готовится к беспрецедентному событию - публичным ресурсным испытаниям обновленного Tiggo 7 Pro Max, которые состоятся 22 июля на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Это событие станет настоящим испытанием на прочность и выносливость для серийных автомобилей, а также демонстрацией их технической надёжности перед покупателями.

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Три серийных автомобиля Chery Tiggo 7 Pro Max под управлением 12 сменяющихся тест-пилотов будут непрерывно курсировать по кольцевой магистрали, преодолевая сотни километров без остановки. Единственным исключением станут заправочные станции, где двигатели будут остановлены для пополнения запаса топлива на 500 км. Смена водителей будет осуществляться через два часа, что позволит обеспечить непрерывность выполнения условий и свести к минимуму влияние человеческого фактора на результаты теста. Летние погодные условия добавят сложности испытаниям, позволяя оценить работу систем охлаждения в экстремальных условиях. Естественные методы охлаждения, без использования дополнительных систем, подчеркнут способность автомобилей справляться с высокими температурами.

Цель публичного испытания - продемонстрировать и доказать надёжность автомобилей Chery Tiggo 7 Pro Max перед поставщиками. Публичный характер испытаний позволит привлечь внимание широкой аудитории и повысить доверие к бренду. А результаты теста могут стать новым рекордом в Книге рекордов России. Это ещё один повод привлечь внимание к событию и подчеркнуть уникальность испытаний.