Ударопрочность Xiaomi Mix Fold 4 увеличена до 300%, благодаря использования углеродного волокна.

На ежегодном мероприятии Xiaomi вчера технологический гигант представил ряд новых устройств, включая долгожданный Xiaomi Mix Fold 4. Этот складной смартфон может похвастать значительным улучшением прочности, с 300% увеличением ударопрочности по сравнению с его предшественником. Лёгкий и тонкий дизайн устройства подчёркивает приверженность Xiaomi инновациям.

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Xiaomi Mix Fold 4 оснащён складной панелью LTPO AMOLED размером 7,98 дюйма с разрешением 2224 x 2488, способной достигать пиковой яркости 3000 нит. Дисплей на крышке имеет размер 6,56 дюйма и также достигает той же пиковой яркости с разрешением 1080 x 2520 пикселей (соотношение сторон 21:9). Xiaomi Mix Fold 4 весит всего 226 г и имеет толщину 4,59 мм в разложенном виде и 9,47 мм в сложенном виде. Для сравнения, недавно выпущенный Honor Magic V3 имеет толщину 4,35 мм в разложенном виде и 9,2 мм в сложенном виде.

Новое устройство Xiaomi является первым, в котором используется структура из углеродного волокна, которая включает плавающую шарнирную пластину, заднюю пластину экрана и батарейный отсек, изготовленные из высокопрочного углеродного волокна T800H. Этот материал обеспечивает 300% улучшение ударопрочности и имеет предел прочности на разрыв 5500 МПа, что в 13 раз больше, чем у алюминиевого сплава 6M42 и в 25 раз больше, чем у обычных алюминиевых сплавов.

Одним из самых значительных преимуществ материала из углеродного волокна является его лёгкость. Весом всего 1/15 от алюминиевого сплава 6M42, он способствует снижению веса устройства на 29 г по сравнению с его предшественником. Это снижение веса в сочетании с повышенной прочностью делает Xiaomi Mix Fold 4 привлекательным вариантом для пользователей, ищущих прочный и портативный складной смартфон.