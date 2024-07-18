Цель компании превзойти складной Honor Magic V3 по толщине.

Samsung, некогда лидер на рынке складных смартфонов, теперь сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны китайских производителей, которые постоянно совершенствуют свои устройства с точки зрения функций и дизайна. Например, недавно выпущенный Galaxy Z Fold 6 предлагает лишь незначительное улучшение по сравнению со своим предшественником. Тем временем Honor выпустила Magic V3, который может похвастаться тонким форм-фактором с толщиной всего 9,2 мм в сложенном виде, что делает его самым тонким складным устройством на рынке сегодня. Для сравнения, Z Fold 6 значительно толще — 12,1 мм.

Несмотря на эту неудачу, Samsung полон решимости вернуть себе господство на рынке складных устройств. Согласно сообщениям, подразделению Samsung Mobile Experience (MX) во главе с Но Тэ Муном было поручено разработать складной телефон толщиной всего 7 мм в закрытом состоянии. Если Samsung сможет этого добиться, то у него будет устройство, которое будет значительно тоньше Honor Magic V3.

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Однако достичь такого тонкого дизайна будет непросто. Samsung придется пойти на серьезные компромиссы, например, пожертвовать поддержкой S Pen и уменьшить ёмкость аккумулятора. Также ходили слухи о разработке тонкой версии Galaxy Z Fold 6, хотя неясно, является ли 7-миллиметровое устройство тем же самым, что и эта модель, или это отдельная итерация.

Помимо физического размера, Samsung также, как сообщается, ищет уникальные функции, которые будут отличать её складные устройства от традиционных смартфонов. Хотя конкретные подробности об этих функциях пока недоступны, способность Samsung внедрять инновации и поставлять привлекательные устройства будет иметь решающее значение для сохранения ее лидерства на все более конкурентном рынке складных устройств.

Рынок складных смартфонов все еще находится в зачаточном состоянии, и здесь есть много места для инноваций и роста. Samsung является "первопроходцем" в этой области, но ей нужно будет продолжать расширять границы возможного, чтобы оставаться впереди конкурентов. Сосредоточившись как на дизайне, так и на функциональности.