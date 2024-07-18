Mix Flip в Genshin Impact в среднем выдавал 59,5 кадров в секунду при разрешении 720p, потребляя 4,8 Вт.

Совсем скоро появится новое устройство в сегменте складных смартфонов - Xiaomi Mix Flip. Этот инновационный гаджет, анонс которого запланирован на завтра, первым появится в его роде, оснащённым мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3. Благодаря известному инсайдеру Digital Chat Station, уже можно ознакомиться с результатами тестов и игровыми показателями производительности этого устройства.

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Xiaomi Mix Flip, оснащённый 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ хранилища UFS 4.0, показал впечатляющие результаты в бенчмарках. В AnTuTu смартфон набрал ошеломляющие 1,91 млн баллов, что свидетельствует о его высочайшей производительности. В Geekbench 6 Mix Flip также показал отличные результаты, набрав 2123 балла в одноядерном и 6512 баллов в многоядерном тестах. Эти показатели ставят его в один ряд с флагманскими смартфонами в традиционном форм-факторе моноблока.

Игровая производительность Xiaomi Mix Flip также многообещающая. В популярной игре Honor of Kings устройство показало в среднем 119,8 кадров в секунду при высокой производительности, потребляя при этом всего 2,9 Вт мощности. В PUBG Mobile смартфон выдал стабильные 60 кадров в секунду при питании с энергопотреблением 2,3 Вт. Однако для более требовательных игр, таких как Genshin Impact, даже с включенной производительностью увеличения частоты кадров, Mix Flip в среднем выдаёт 59,5 кадров в секунду при разрешении 720p, потребляя 4,8 Вт. Для улучшения игрового опыта в таких случаях инсайдер рекомендует использовать «теплоотводящее устройство», вероятно, имея ввиду установку дополнительного вентилятора охлаждения.