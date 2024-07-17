Nubia Z60S Pro поддерживает двухстороннее спутниковое подключение и предлагает двухсторонние спутниковые звонки в режиме реального времени.

Сегодня состоялся официальный анонс от компании Nubia, на котором она представила смартфоны Z60 Ultra Leading Edition и Z60S Pro. При этом Z60S Pro станет преемником Z50S Pro, выпущенного в июле прошлого года. Новое устройство будет представлено в 14:00 23 июля в Китае. Телефон поддерживает двухстороннее спутниковое подключение и предлагает двухсторонние спутниковые звонки в режиме реального времени. Телефон уже прошёл сертификацию Wi-Fi Alliance 19 июня, что также подтверждает, что телефон будет поддерживать спутниковое подключение. Также сообщается, что операционная система будет основана на Android 14. Хотя на данный момент нет подробной информации о Nubia Z60S Pro, можно вспомнить о предыдущей модели, чтобы получить представление о том, чего ожидать.

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Nubia Z50S Pro оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. Телефон поставляется в следующих конфигурациях хранилища и памяти: 256 ГБ - 12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ - 12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ - 16 ГБ ОЗУ. На передней панели телефона установлен 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1260 x 2800 пикселей, отверстием для фронтальной камеры в центре, с одинаковыми рамками со всех сторон, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит. На задней панели телефона расположен большой круглый модуль камер, в котором размещены три камеры: основная камера 50 МП 35 мм 1/1,49″ с оптической стабилизацией изображения, телеобъектив 8 МП 80 мм 1/4,4″ с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольная камера 50 МП 13 мм 1/2,88″ без оптической стабилизации изображения. Телефон работает на базе MyOS компании и выпущен с Android 13.

Примечательно, что компания анонсирует ещё один смартфон на этом мероприятии — Nubia Z60 Ultra Leading Edition. Сообщается, что этот телефон поддерживает защиту от воды и пыли IP68 и работает на базе Snapdragon 8 gen 3. Пользователи также получат технологию камеры 6-го поколения под экраном на передней панели. Также подтверждается, что телефон будет оснащён большой батареей ёмкостью 6000 мА*ч.