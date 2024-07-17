Также компания подтвердила, что Smart Band 9 оснащён обновлённым модулем мониторинга.

Скоро наступит долгожданное событие для поклонников Xiaomi — пятая ежегодная речь Лэй Цзюня, которая состоится 19 июля в 19:00. Компания планирует представить ряд новых продуктов, включая Xiaomi Mix Fold 4, Xiaomi Mix Flip, Redmi K70 Ultra и Xiaomi Smart Band 9. В преддверии запуска Xiaomi уже начала делиться информацией о дизайне и характеристиках некоторых устройств.

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Одним из самых ожидаемых продуктов является Xiaomi Smart Band 9, который, как подтвердила компания, будет доступен в специальном белом керамическом корпусе. Ремешок-браслет имеет тонкую текстуру из ткани, что придаёт ему стильный и модный вид.

Smart Band 9 оснащён обновлëнным модулем отслеживания, который обеспечивает повышение точности мониторинга данных на 7,9% и 16% по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, вибрационная обратная связь была улучшена и теперь поддерживает до 20 режимов вибрации, охватывая более 25 случаев использования. Это делает браслет более универсальным и удобным в использовании.

Ещё одной впечатляющей характеристикой Xiaomi Smart Band 9 является его срок работы батареи. Компания заявила о 21-дневном сроке работы батареи, что на 5 дней больше, чем у его предшественника, который предлагал 16-дневный срок автономной работы. Для сравнения, Smart Band 8 оснащён 1,62-дюймовым дисплеем, достигающим пиковой яркости 600 нит, имеет функцию автоматической регулировки яркости и предлагает яркость 326 пикселей на дюйм.

Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip также будут представлены на данном мероприятии. Эти устройства будут оснащены передовыми технологиями и инновационными возможностями, которые сделают их конкурентоспособными на рынке смартфонов. Redmi K70 Ultra также является долгожданным смартфоном, который предложит высокую производительность по доступной цене.