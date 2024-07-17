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СтарыйДед
Caviar представила роскошную коллекцию Corona для Samsung Galaxy Z Fold 6 и iPhone 16
Samsung Galaxy Z Fold 6 украшен 18-каратным золотом и крокодиловой кожей.

Caviar, известный дизайнер люксовых телефонов, недавно представил свою последнюю коллекцию Corona, которая выводит премиальные складные телефоны Samsung Galaxy Z Fold 6 на новый уровень роскоши.

Caviar славится различными экстравагантными дизайнами, ранее представившим механические часы в космической тематике с фрагментом космического корабля SpaceX. Кроме того, Caviar представила лимитированную версию iPad Pro 2024 «Criss-Cross», вдохновлëнную Дэдпулом, по цене от 12 200 долларов США. Эти уникальные дизайны подтверждает приверженность Caviar к созданию исключительных и роскошных продуктов, которые выходят за рамки обычных.

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Коллекция включает три изысканные модели: Golden Edge, Master Link и Nautilus, каждая из которых изготовлена из материалов премиум-класса, таких как 18-каратное золото, титан аэрокосмического класса и настоящая кожа нидерландского крокодила. Базовые модели Nautilus и Master Link имеют номинал 10 200 и 10 490 долларов США соответственно, и ограничены 99 экземплярами каждый.

Однако, настоящей звездой коллекции является Golden Edge, цена которого составляет ошеломляющие 72 360 долларов США. Эта модель еще более эксклюзивна, всего 17 экземпляров доступны по всему миру. Golden Edge может похвастаться корпусом из цельного 18-каратного золота и настоящей черной кожи крокодила, а также усиливающими вставками из авиационного титана с черным PVD-покрытием, напоминающими безели и браслеты часов.

Caviar не ограничился только Samsung Z Fold 6, расширив коллекцию Corona до предстоящей серии iPhone 16. Эти кастомные iPhone доступны в трёх различных дизайнах: Lunar Crown, Obsidian и Contour. Цены начинаются от 9410 долларов США за Lunar Crown и доходят до 9630 долларов США за модель Contour. Каждый дизайн уникален и предлагает свой собственный стиль роскоши, от лунного камня и черного оникса до геометрических узоров и фактур.

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