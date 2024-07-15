Ходят слухи, что серия Honor Magic 7 будет оснащена некой "миллиард-пиксельной камерой".

Honor, китайский технологический гигант, продолжает расширять свою линейку смартфонов, недавно представив складные модели Magic V3 и Magic Vs 3 в Китае. Ранее в этом году компания выпустила Honor Magic 6, но уже сейчас в центре внимания находится серия Honor Magic 7, которая, по слухам, будет оснащена революционной «миллиард-пиксельной камерой» (1000 МП).

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Инсайдер на Weibo SmartPikachu поделился этой новостью, добавив, что серия также будет оснащена переменной апертурой и собственной архитектурной визуализацией компании. Кроме того, ожидается, что смартфоны будут иметь аккумулятор большой ёмкости около 6000 мА*ч, что обеспечит длительное время автономной работы.

Чтобы понять потенциал развития камеры в серии Magic 7, стоит обратить внимание на систему камеры её предшественника, Magic 6 Pro. Эта модель предлагает переменную диафрагму f/1.4-2.0 для основной камеры. Оба смартфона, Magic 6 и Magic 6 Pro, оснащены датчиками 50 МП 1/1,3″, которые используют сенсор OmniVision с самым высоким динамическим диапазоном в отрасли. Это помогает камере адаптироваться к условиям съëмки с неблагоприятными условиями яркости и контрастности, а также поддерживает сверхдинамическую съемку HDR, увеличивающую динамический диапазон на 800%.

При этом модель Pro оснащена перископическим модулем и 180-мегапиксельным сенсорным разрешением по сравнению с 32-мегапиксельным сенсорным разрешением стандартной модели. 1/1,49-дюймовый телефотосенсор профессиональной модели поддерживает биннинг пикселей 16-в-1 для имитации больших пикселей размером 2,24 мкм, что позволяет создавать более качественные изображения при использовании зума. Перископический модуль имеет апертуру f/2,6 и предлагает до 100-кратного цифрового зума, в то время как Magic 6 предлагает 50-кратный цифровой зум. Оба смартфона оснащены одинаковым 50-мегапиксельным сенсором для сверхширокоугольной камеры с углом обзора 122°.