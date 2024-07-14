В комплект даже входит подставка для телефона в стиле Дораэмона с магнитным креплением.

Компания Samsung анонсировала выпуск ограниченной серии смартфона Galaxy Z Flip 6 Doraemon Edition в Гонконге, приуроченной к выставке "100% DORAEMON & FRIENDS". Этот эксклюзивный набор, выпущенный тиражом всего 800 штук, станет настоящей находкой для коллекционеров и поклонников популярного аниме-сериала.

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Samsung Galaxy Z Flip 6 Doraemon Edition отличается светло-голубым цветом, напоминающим главного героя аниме, Дораэмона. Кроме того, телефон поставляется с предустановленной специальной темой Дораэмона, которая включает уникальные анимационные загрузки, экраны блокировки, домашние экраны и настраиваемые значки приложений. В комплект также входит подставка для телефона в стиле самого Дораэмона с магнитным креплением, обеспечивающим надёжную фиксацию устройства, а также набор чехлов-флипов в стиле Дораэмона.

Предварительные заказы на Samsung Galaxy Z Flip 6 Doraemon Edition уже открыты, а цена на 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища составляет 10 698 гонконгских долларов (примерно 120 500 рублей). Клиенты, оформившие предварительный заказ, получат в подарок сумку-тоут Дораэмон. Тема Doraemon Galaxy будет доступна для загрузки до 14 июля 2024 года, что позволит даже покупателям стандартной версии смартфона насладиться данной атмосферой аниме.

По своим техническим характеристикам Samsung Galaxy Z Flip 6 Doraemon Edition идентичен стандартной версии устройства. Он оснащён 6,7-дюймовым основным экраном FHD+ Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц и 3,4-дюймовым внешним экраном AMOLED с разрешением 720 x 748 и частотой обновления 60 Гц. Также он оснащён боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от ударов Armor Aluminum, стеклом Gorilla Glass Victus 2 и степенью защиты от пыли и воды IP48. Камера устройства включает 50-мегапиксельный основной датчик (f/1.8, OIS) и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а также 10-мегапиксельную селфи-камеру.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Doraemon Edition работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, в сочетании с оперативной памятью объемом до 12 ГБ и хранилищем объемом 512 ГБ. Устройство также включает испарительную камеру для рассеивания тепла, аккумулятор ёмкостью 4000 мА"ч с зарядкой 25 Вт и работает на базе Android 14 на базе OneUI 6.1 с 7-летней поддержкой программного обеспечения.