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СтарыйДед
Часы нового поколения Smart Band 9 от Xiaomi будут иметь батарею ёмкостью 233 мАч
Кроме того, раскрыты улучшения дизайна и функций отслеживания здоровья.

В то время как Xiaomi продолжает расширять свой ассортимент устройств в 2024 году, включая дебют первого планшета POCO, поклонники носимых устройств с нетерпением ожидают новостей о преемнике Smart Band 8 Pro и Smart Band 8. Хотя компания официально не раскрывает информацию, но появившиеся данные предполагают, что Smart Band 9 может быть в разработке, предлагая несколько улучшений по сравнению с предыдущей моделью.

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Дизайн Smart Band 9, согласно утечке, останется в овальном форм-факторе и иметь 1,62-дюймовый дисплей, который был представлен в Smart Band 7 и Smart Band 8. Однако ожидается, что размеры будут немного меньше - 46,53 x 21, 63 x 10,95 мм, что может обеспечить более удобную посадку на запястье. Кроме того, полученные данные намекают на возможное обновление материала корпуса до алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой, что придаст устройству более премиальный вид.

Одним из самых больших улучшений в Smart Band 9 может стать дисплей. Хотя ожидается, что частота обновления останется на уровне 60 Гц, пиковая яркость, по слухам, достигнет 1200 нит, что вдвое больше, чем у Smart Band 8. Это обновление может значительно улучшить читаемость экрана и условия яркости освещения. Ещё одним улучшением, которое может предложить Smart Band 9, является увеличение времени работы от батареи. Предполагается, что устройство будет оснащено батареей ёмкостью 233 мА*ч, что на 43 мА*ч больше по сравнению с Band 8. Это увеличение может обеспечить, по слухам, 9 дней работы батареи с постоянно включенным дисплеем или 21 день с выключенным.

Кроме того, Smart Band 9 может предложить повышение точности датчиков сердечного ритма и SpO2 на 10%, что может обеспечить более точные данные о здоровье и фитнесе. Устройство также может перейти на подключение Bluetooth 5.4, что может улучшить стабильность соединения и энергоэффективность. Стоит отметить, что на данный момент не раскрывается информация о возможной дате выпуска или цене Smart Band 9. Однако, учитывая историю Xiaomi в выпуске новых устройств, можно ожидать, что Smart Band 9 будет представлен в ближайшие месяцы по конкурентоспособной цене. 

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