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СтарыйДед
Coolpad выпустила бюджетный смартфон Cool 50 с 256 ГБ памяти и аккумулятором емкостью 4700 мАч
Cool 50 имеет гладкую заднюю панель из стекла AG, которое обычно используется в более дорогих смартфонах.

Компания Coolpad, известная своими бюджетными смартфонами, недавно представила на китайском рынке новый смартфон - Coolpad Cool 50. Этот смартфон сочетает в себе стильный дизайн, достойную производительность и привлекательную цену, что делает его интересным вариантом для многих пользователей.

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Coolpad Cool 50 оснащён 6,56-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением 720 x 1612 пикселей. Хотя это не самый высокий показатель на рынке, он обеспечивает комфортный просмотр контента и выполнение повседневных задач. Под корпусом устройства находится 12-нм процессор Unisoc T616 с восьми ядрами, работающий на частоте 1,8 ГГц. Чипсет дополнен графическим процессором на базе архитектуры G57, что позволяет смартфону управлять большинством современных приложений и игр.

Телефон оснащён 4 ГБ оперативной памяти, что в принципе достаточно для бюджетного устройства. Также у него имеется 256 ГБ встроенной памяти, что является достойным объёмом в данном ценовом сегменте. Задняя панель Coolpad Cool 50 выполнена из стекла AG, что придаёт устройству премиальный вид и ощущение, нетипичные для бюджетных смартфонов. Этот материал обычно используется в более дорогих моделях. Обычно такие смартфоны поставляются с пластиковыми задними панелями.

Coolpad Cool 50 работает на версии Android 13, предлагая знакомый пользовательский интерфейс с потенциальными дополнениями от Coolpad. Смартфон оснащён портом зарядки Type-C для быстрой и удобной зарядки и поддерживает основные датчики, такие как гравитация, приближение и освещение. Аккумулятор ёмкостью 4700 мА*ч обеспечивает продолжительное время работы, что является важным фактором для многих пользователей.

Coolpad Cool 50 оснащён двойной камерой сзади, включая основной датчик с высоким разрешением и дополнительный макрообъектив, хотя их точные характеристики не указаны. Телефон также оснащён инфракрасным распознаванием лиц AI для безопасной разблокировки. Кроме того, он поддерживает подключение 4G LTE и функциональность двух SIM-карт. Coolpad Cool 50 доступен в трёх цветовых вариантах: Sakura Red, Snow Silver и Matte Black. В настоящее время телефон можно приобрести в Китае по цене 999 юаней (примерно 12 000 рублей).

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