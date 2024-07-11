Этот смартфон разработан специально для всех спортсменов, которые будут участвовать в предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх.

Во время мероприятия Galaxy Unpacked в Париже Samsung представила не только стандартный складной Galaxy Z Flip 6, но и специальную версию - Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition. Этот уникальный смартфон разработан специально для спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже 2024 года.

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Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition отличается индивидуальным дизайном, включающим культовые олимпийские кольца и паралимпийскую символику в золото. Помимо внешнего вида, аппаратная часть устройства идентична стандартному Galaxy Z Flip 6. Однако, эта версия не будет доступна для широкой публики, поскольку она предназначена исключительно для спортсменов, участвующих в Играх.

Samsung не только создал красивую версию Galaxy Z Flip 6, но и снабдил её множеством полезных приложений и эксклюзивных услуг. Олимпийцы и паралимпийцы получат доступ к 6 Olympic Shop, Athlete 365, приложению Transport Accred, Paris 2024 и горячей линии МОК. Кроме того, каждый Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition будет оснащён eSIM со 100 ГБ трафика 5G в партнерстве с Orange и двухлетней международной гарантией.

Спортсмены смогут использовать новейший раскладной телефон для бесконтактный платежей через Samsung Wallet. Более того, предусмотренное приложение позволит им получать бесплатные напитки в торговых автоматах, расположенных по всей Олимпийской и Паралимпийской деревне, в партнерстве с Worldwide Partner. При этом Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition не будет доступен для покупки. Samsung планирует отправить спортсменам Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition 18 июля 2024 года.