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СтарыйДед
Redmi K70 Ultra будет оснащён уникальной системой охлаждения для максимальной производительности
K70 Ultra будет оснащён новым поколением технологии 3D-охлаждения, которая использует инновационную вогнуто-выпуклую конструкцию платформы.

Вскоре после официального анонса Redmi K70 Ultra, Ван Тэн, вице-президент по маркетингу Xiaomi China и генеральный менеджер бренда Redmi, начал делиться более подробной информацией об устройстве, которое, по его словам, занимает первое место в Android по комплексной производительности. Согласно официальным данным, телефон набирает впечатляющие 2 382 780 баллов в AnTuTu, что значительно превосходит результаты конкурентов.

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Redmi тесно сотрудничает с MediaTek, чтобы максимально использовать потенциал чипсета Dimensity 9300+ в K70 Ultra. Это «самое глубокое» сотрудничество в отрасли, которое приведет к созданию «более сильного» процессора. Однако, чтобы сделать окончательные выводы о производительности устройства, необходимо будет дождаться независимых тестов.

Одним из ключевых особенностей Redmi K70 Ultra является новое поколение технологии 3D-охлаждения. Эта  система использует вогнуто-выпуклую платформу, где выпуклая поверхность находится ближе к процессору, снижая температуру ядра SoC до 3°C по сравнению с Redmi K60 Ultra. Кроме того, вогнутая поверхность расположена далеко от дисплея, что приводит к более низкой температуре экрана во время интенсивной работы. В сочетании с чипсетом Dimensity 9300+ и новой системой охлаждения, как сообщается, Redmi K70 Ultra способен поддерживать 120 кадров в секунду в требовательной игре Genshin Impact и даже обрабатывать две игры одновременно. Это делает телефон одним из самых мощных игровых устройств на рынке.

Кроме того, Redmi K70 Ultra оснащён независимым графическим чипом D1, который обеспечивает лучшую производительность и оптимальное использование ресурсов. Дисплей устройства имеет разрешение 1,5K и частоту обновления 144 Гц, что гарантирует плавную и детализированную картинку. Аккумулятор ёмкостью 5500 мА*ч поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Снаружи Redmi K70 Ultra оснащён металлической рамкой и стеклянной задней крышкой, что придаёт устройству премиальный внешний вид. Модуль камеры имеет немного другой дизайн, отличающийся от предыдущих моделей серии.

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Подтверждён период запуска и некоторые характеристики топового смартфона Redmi K70 Ultra
Redmi K70 Ultra получит уникальную систему охлаждения для быстрой работы
Redmi K70 Ultra набрал 2382780 баллов в AnTuTu
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