Южнокорейский бренд заявляет, что данный смартфон является самым прочным устройством серии Z на сегодняшний день.

Сегодня Samsung провела свое второе мероприятие Galaxy Unpacked в этом году, представив впечатляющий список новых устройств. Среди них — шестое поколение складных устройств Galaxy Z, включая долгожданный Galaxy Z Fold 6. Этот преемник прошлогоднего Z Fold 5 предлагает небольшие обновления и немного изменённый дизайн.

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Galaxy Z Fold 6 оснащён достаточно мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой 3,39 ГГц, до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Графика поддерживает трассировку лучей, а устройство питается от аккумулятора ёмкостью 4400 мА*ч с поддержкой зарядки 25 Вт. Улучшенная система охлаждения обеспечивает эффективный отвод тепла. Смартфон работает на Android 14 и оснащён множеством функций Galaxy AI, таких как Note Assist, Sketch to Image и полностью интегрированное приложение Gemini. Samsung также гарантирует 7-летнее обновление ОС и исправление ошибок безопасности, как и для серии S24.

Дисплей Galaxy Z Fold 6 включает 7,6-дюймовый внутренний и 6,3-дюймовый внешний экран с динамической панелью AMOLED 2x и частотой обновления 120 Гц. Разрешение внутреннего экрана составляет 2160 x 1856 пикселей, а внешнего - 2376 x 968 пикселей. Более высокое соотношение сторон и тонкие рамки добавляют элегантности передней панели. Возможности подключения включают порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, WiFi-6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB и многое другое.

Дизайн Galaxy Z Fold 6 стал более коробчатым, с островком камеры в форме таблетки на задней панели. Размеры устройства составляют 153,5 мм x 68,1 мм x 12,1 мм в сложенном виде и 153,5 мм x 132,6 мм x 5,6 мм в разложенном виде. Вес снизился до 239 граммов по сравнению с 253 граммами у предшественника. Смартфон имеет сертификат IP68 по пыле- и водонепроницаемости и оснащён улучшенным покрытием Armor Aluminium и Gorilla Glass Victus 2, что делает его самым прочным устройством серии Z на сегодняшний день.

Тройная задняя камера Galaxy Z Fold 6 состоит из основного датчика 50 МП f/1.8 с OIS, сверхширокоугольного объектива 12 МП и телеобъектива 10 МП с 3-кратным зумом. Внешний экран оснащен 10-мегапиксельной селфи-камерой, а внутренний дисплей имеет встроенный 4-мегапиксельный датчик. Смартфон способен записывать видео до 8K и обладает такими функциями, как Photo Assist, Portrait Studio и Insta Slow-mo.

Samsung Galaxy Z Fold 6 доступен для предварительных заказов с сегодняшнего дня, a продажи начнутся с 24 июля. Он поставляется в цветах Silver Shadow, Navy и Pink, а стоимость начинается от 1899 долларов за вариант 12 ГБ + 256 ГБ. Кроме того, Samsung представила Watch Series 7, линейку Tab S10 и долгожданное кольцо Galaxy Ring, что делает это мероприятие Galaxy Unpacked одним из самых насыщенных и инновационных в истории компании.