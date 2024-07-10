Lamborghini Urus лидирует на российском рынке люксовых автомобилей в июне 2024 года.

Российский рынок автомобилей класса люкс продолжает устойчиво расти и имеет потенциал дальнейшего роста, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Хотя в июне 2024 года было показано небольшое снижение продаж по сравнению с прошлым годом, долгосрочные показатели вселяют оптимизм. За первое полугодие 2024 года продажи автомобилей класса люкс в России выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 267 единиц.

Сегмент Luxury менее подвержен экономическим потрясениям, чем массовый рынок, поскольку покупатели люксовых автомобилей – это люди с высоким уровнем дохода, для которых покупка автомобиля – это не просто необходимость, а инвестиция в статус, комфорт и удовольствие. Более того, в России наблюдается увеличение числа состоятельных людей, что способствует росту спроса на предметы роскоши, включая автомобили.

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Появление новых сервисных центров и дилерских центров также играет ключевую роль в поддержании спроса на роскошные автомобили в России. Эти центры делают владение автомобилем класса люкс более комфортным и доступным, предлагая клиентам широкий спектр услуг, включая техническое обслуживание, персонализацию и программы лояльности.

Производители автомобилей класса люкс также не теряют интереса к российскому рынку, регулярно обновляя модельный ряд и открывая новые дилерские центры. Например, Lamborghini Urus, мощный и стильный кроссовер, возглавил июньский рейтинг популярности среди люксовых автомобилей, найдя 9 новых владельцев. Второе место уверенно занял элегантный Bentley Continental GT с 5 проданными автомобилями. Замыкает тройку лидеров роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan, который выбрали 4 покупателя. Стоит отметить, что рост продаж люксовых автомобилей в России также связан с тенденцией к повышению качества жизни и стремлением к индивидуальности.