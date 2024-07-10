Камера телефона будет также оснащена 8-мегапиксельным телеобъективом с 3,4-кратным оптическим зумом.

Unihertz, производитель компактных смартфонов, недавно поделился подробностями о камере своего предстоящего устройства - Jelly Max. Эта новая модель станет хорошим устройством для любителей мобильных фотографий, предлагая впечатляющую систему из трёх камер.

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Главной особенностью Jelly Max станет мощный 100-мегапиксельный датчик OVA0B в основной камере. Высокий уровень разрешения позволит захватывать множество деталей на фотографиях. Это значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями Unihertz и многими другими смартфонами на рынке. Для тех, кто любит снимать удаленные объекты, Jelly Max предлагает специальный 8-мегапиксельный телеобъектив с 3,4-кратным оптическим зумом. Эта функция обеспечивает чёткие крупные планы, сохраняя при этом высокое качество изображения, что особенно важно для путешественников и любителей природы. Завершает систему 32-мегапиксельная фронтальная камера GD1, которая идеально подходит для селфи и видеозвонков. Высокое разрешение этой камеры гарантирует, чёткие и детальные изображения даже при селфи.

Хотя официальный аккаунт Weibo подтверждает, что Jelly Max имеет тот же размер экрана (5,03 дюйма) и разрешение (1520 x 720), что и телефон Qin 3 Ultra, гарантируется, что это не идентичные дисплеи. Это означает, что можно ожидать улучшенного качества изображения и цветопередачи от Jelly Max. При этом визуально Jelly Max сохраняет дизайн «прозрачной версии Еxplore» своего предшественника, с задним сканером отпечатков пальцев, расположенным под модулем камеры на задней крышке. Это обеспечивает удобство использования и безопасность устройства, позволяя быстро и легко разблокировать смартфон.