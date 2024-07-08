Клавиатура может похвастаться полуалюминиевым корпусом с анодированной металлической верхней крышкой, а также оснащена встроенными декоративными полосами PVD-покрытия.

Китайский производитель ATK представил свою новейшую механическую клавиатуру ATK Z87 Pro, которая предлагает впечатляющий набор функций как для экономных, так и для ориентированных на производительность пользователей. Эта клавиатура может похвастаться 87-клавишной раскладкой, что делает её предпочтительным выбором для геймеров и минималистов, предпочитающих экономию пространства.

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Корпус Z87 Pro изготовлен из полуалюминиевого материала с анодированной металлической верхней крышкой. Кроме того, клавиатура оснащена встроенными декоративными полосами PVD-покрытия, которые светятся вместе с подсветкой клавиатуры, создавая стильный и современный вид. Под корпусом Z87 Pro предлагается выбор между двумя различными вариантами переключателей: Kailh Blueberry Ice Cream и Aniya. Оба являются линейными переключателями, известными своим плавным нажатием клавиш и фокусировкой на скорости. Клавиатура также может похвастаться несколькими вариантами профилей клавиш, включая высококачественные клавиши PBT с профилями MDA и OEM, что обеспечивает комфортный набор текста.

Одна из выдающихся особенностей Z87 Pro - это конструкция Gasket, которая использует силиконовые прокладки для изоляции пластины от корпуса клавиатуры. Эта функция заглушает шум печати и создает более мягкое, более приятное ощущение нажатия клавиш, что обычно встречается на клавиатурах более высокого класса. Z87 Pro также впечатляет своими характеристиками. Время отклика составляет 1 мс, что идеально подходит для профессиональных геймеров, а ёмкость аккумулятора составляет 8000 мА*ч. Клавиатура поддерживает три режима подключения: беспроводное 2.4G, проводное и Bluetooth 5.0, что обеспечивает гибкость для различных настроек.

Система подсветки ARGB с 16,7 млн цветов позволяет настраивать эстетику клавиатуры в широких пределах. ATK также включает в себя программное обеспечение ATK HUB, которое обеспечивает детальный контроль над световыми эффектами, производительностью клавиатуры и параметрами чувствительности. ATK Z87 Pro поставляется в трех цветовых вариантах: Black, Ambient Side-Engraved и Silver. Начальная цена на клавиатуру составляет 279 юаней (около 3 500 рублей) за базовую модель с переключателями Aniya. Выбор переключателей Silver Blueberry Ice Cream по цене до 369 юаней (около 4 500 рублей).