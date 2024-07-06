Ранее только iPhone 15 Pro Max мог похвастаться таким зумом.

По слухам, Apple оснастит обе модели iPhone 16 Pro перископическим объективом, впервые использовав стандартный 5-кратный оптический зум в модели Pro. Ранее данная функция была только у iPhone 15 Pro Max, что заставляло некоторых пользователей выбирать между компактным телефоном и выдающимися функциями камеры. Даная информация говорит о том, что Apple прислушивается к отзывам пользователей и работает над тем, чтобы сделать возможности камеры Pro более единообразными во всей линейке.

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Согласно сообщениям, Apple уже начала производить модули перископических линз в партнерстве с Yujingguang и Largan Precision. iPhone 16 Pro использует уникальный подход к своему телеобъективу с использованием специальной «четырехпризменной отражающей конструкции». Это позволяет сделать камеру тоньше, чем у конкурентов, но не всё так гладко. Дополнительные отражения света внутри объектива могут привести к некоторой потере света, что потенциально влияет на качество снимков в условиях низкой освещенности. Ещё предстоит выяснить, улучшила ли Apple этот аспект в серии iPhone 16.

В то время как iPhone 16 Pro привлекает внимание своим новым 5-кратным зумом, слухи вокруг iPhone 16 Pro Max предполагают камеру ещё лучше. Ходят слухи о «супертелефото» объективе, эксклюзивном для Pro Max, потенциально предлагающем ещё больше возможностей зума. В дополнение к обновлениям камеры, по слухам, серия iPhone 16 получит существенную переработку дизайна. Расположение камеры может измениться на вертикальную ориентацию, а стандартные модели iPhone 16 и Plus могут унаследовать «кнопку действия», ранее эксклюзивную для моделей Pro. Физические кнопки могут быть заменены сенсорными альтернативами, обеспечивающими тактильную обратную связь для более плавного пользовательского опыта.

Базовые модели, скорее всего, будут оснащены чипами A18, в то время как модели Pro могут иметь чипы A18 Pro. Что касается программного обеспечения, серия iPhone 16 будет работать на недавно анонсированной iOS 18, которая включает расширенные возможности искусственного интеллекта.