Об этом в своём интервью рассказал руководитель отдела оценки колёсной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфье.

Приобретение подержанного кроссовера с автоматической коробкой передач (АКП) может стать отличным способом сесть за руль желанного автомобиля по привлекательной цене. Однако, как и в любой сделке на вторичном рынке, здесь есть свои подводные камни. Один из самых опасных – состояние АКП, ведь её ремонт или замена могут обойтись в кругленькую сумму.

Эксперт в области оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев предупреждает, что некоторые модели кроссоверов имеют конструктивные недостатки АКП, которые могут обернуться для нового владельца проблемами и непредвиденными расходами. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, перед покупкой подержанного кроссовера с АКП рекомендуется провести диагностику трансмиссии в специализированном центре.

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Ниже приведены несколько моделей кроссоверов, которые, по мнению эксперта, могут доставить хлопоты новому владельцу из-за проблем с АКП.

Nissan X-Trail (АКП Jatco JF613E): Эта АКП не терпит агрессивного вождения и бездорожья. Резкие старты, пробуксовки, поездка по пересеченной местности – всё это значительно сокращает ресурс. При бережной эксплуатации он составляет около 250 тысяч километров.

Volkswagen Tiguan (6-ступенчатая АКП 09M): «Ахиллесова пята» этой трансмиссии – перегрев. Для продления срока службы до 400 тысяч километров требуется регулярная замена масла и, желательно, установка более эффективного наружного радиатора вместо штатного теплообменника.

Jeep Grand Cherokee (2000-2010 гг., АКП 722.6): Эта модель, особенно в версиях с АКП 722.6, заслужила репутацию «проблемной» в плане трансмиссии. Повышенные нагрузки и несвоевременная замена масла могут привести к выходу из строя соленоидов.

Opel и Chevrolet (АКП 6T30 с 2008 года): Автомобили этих марок, оснащенные АКП 6T30, особенно с двигателем объемом 1,8 литра, также попадают в "черный список". Главная проблема – склонность к перегреву.

Nissan Pathfinder, Patrol (до 2016 г.) и Infiniti (до 2010 г., АКП Jatco JR507E): Механическая часть этой трансмиссии достаточно надёжна, однако электронный блок управления может доставить немало хлопот.

Чтобы обезопасить себя от возможных проблем, стоит рассмотреть альтернативные модели с механическими коробками передач или более новыми и надёжными автоматическими системами. Такой подход поможет обеспечить долговечность и надёжность приобретаемого автомобиля, а также сэкономить на возможных ремонтах в будущем.