Предлагается отслеживать наличие ОСАГО через дорожные камеры.

В России планируется внедрение инновационной системы контроля за наличием полиса ОСАГО у водителей через дорожные камеры. Эта инициатива, разработанная Минюстом, в настоящее время активно обсуждается ключевыми ведомствами и отраслевыми экспертами. Главная цель - повысить эффективность борьбы с нарушениями и сократить число водителей, управляющих автомобилями без полиса обязательного страхования.

Новая система будет работать следующим образом: дорожные камеры будут автоматически считывать информацию о полисе ОСАГО у проезжающих автомобилей. Если страховщик отсутствует, информация о нарушении будет передана в систему, и на водителя будет наложен штраф. Важно отметить, что ограничение на число штрафов за отсутствие ОСАГО составит один в день, даже если водитель проедет через несколько камер без страховки.

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Система будет функционировать только с автомобилями, зарегистрированными в ГИБДД. Таким образом, владельцы транспортных средств, не прошедшие постановку на учёт, могут быть оштрафованы только при проверке документов сотрудниками ГИБДД.

По оценкам экспертов, около 8–9% водителей, что составляет около 3,2 млн человек, в настоящее время ездят без полиса ОСАГО. Внедрение системы контроля над государственными органами позволит увеличить поступления в бюджет за счёт штрафов, которые, по прогнозам, составят около 2 млрд рублей в год.

Однако перед запуском системы необходимо решить ряд технических и финансовых вопросов. Главная из них - это защита персональных данных. Ведь система должна быть устроена таким образом, чтобы информация об водителях не была доступна посторонним лицам. А также необходимо выделить средства на закупку и установку камеры, а также на модернизацию системы.

И по мнению ведомств, новая система контроля обладает рядом преимуществ. И самое очевидное это то, что наличие ОСАГО гарантирует, что в случае ДТП пострадавший получит компенсацию от страховщика виновника. Также все участники дорожного движения будут находиться в равных условиях, поскольку все будут обязаны иметь ОСАГО. И водители смогут оплатить штраф онлайн, не посещая ГИБДД.

Но самое интересное, что внедрение системы контроля за ОСАГО через камеру может стать толчком к развитию страхового рынка. Страховщики будут вынуждены предлагать более привлекательные продукты, чтобы заинтересовать клиентов. Но при этом и цены на ОСАГО могут гораздо возрасти.