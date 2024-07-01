Июнь 2024 года ознаменовался очередной корректировкой цен на автомобильном рынке России. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", несколько автопроизводителей внесли изменения в стоимость своих моделей. Лидер российского рынка, LADA, поднял цены на популярные модели Granta и Niva Travel. Комплектации Comfort'24 Plus и Club'24 Granta стали дороже на 50 тыс. (+4,1%) и 30 тыс. руб. (+2,3%) соответственно. Niva Travel в некоторых версиях подорожала на 23 тыс. руб. (1,5 — 1,6%), однако версия Comfort'24, наоборот, подешевела на 7 тыс. руб. (-0,5%). "Москвич 3", кроссовер отечественного производства, также подорожал, увеличив цену на 35 тыс. рублей (1,9 — 2,1%). УАЗ "Пикап" с двигателем "Евро-2" стал дороже на 50 тыс. рублей (2,6 — 3,0%).
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Китайские бренды также не остались в стороне. Geely повысил цены на Atlas с передним приводом на 5 тыс. рублей (0,1 — 0,2%). В дальнейшем планируется увеличение цены на Т5 EVO на 200 тыс. руб. рублей (5,2 — 5,3%), но компания снизила цену на Ixen на 690 тыс. рублей. (-19,8%) и на Yacht за 190 тыс. руб. (-4,5%). Changan повышает стоимость трёх кроссоверов: CS85 Coupe на 50 тыс. рублей (+1,3%), CS75 Plus на 90 тыс. руб. (+3,2%) и CS95 на 100 тыс. руб. (+2,4%).
OMODA, сравнительно новый представитель на российском рынке, также внёс коррективы в свою ценовую политику. OMODA C5 2024 года подорожал на 50 тыс. рублей (1,6 — 2,3%), а OMODA S5 сначала подешевел на 100 тыс., а затем цена вернулась к прежнему уровню. Анализ изменений цен показывает, что большинство брендов повысили стоимость своих моделей. Это связано с несколькими факторами. Повышение цен на материалы, комплектующие и услуги приводит к росту себестоимости автомобилей. Слабый рубль также делает импортные комплектующие дороже. А волатильность рынка и неопределенность в экономической ситуации заставляют автопроизводителей пересматривать свои цены.
Однако, несмотря на общую тенденцию к повышению цен, некоторые марки, такие как Forthing и OMODA, снизили цены на отдельные модели. Это может быть связано с попытками привлечь новых покупателей или с желанием увеличить продажи в условиях конкурентной борьбы.