В июне 2024 года автомобильные бренды на российском рынке изменили цены на некоторые модели.

Июнь 2024 года ознаменовался очередной корректировкой цен на автомобильном рынке России. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", несколько автопроизводителей внесли изменения в стоимость своих моделей. Лидер российского рынка, LADA, поднял цены на популярные модели Granta и Niva Travel. Комплектации Comfort'24 Plus и Club'24 Granta стали дороже на 50 тыс. (+4,1%) и 30 тыс. руб. (+2,3%) соответственно. Niva Travel в некоторых версиях подорожала на 23 тыс. руб. (1,5 — 1,6%), однако версия Comfort'24, наоборот, подешевела на 7 тыс. руб. (-0,5%). "Москвич 3", кроссовер отечественного производства, также подорожал, увеличив цену на 35 тыс. рублей (1,9 — 2,1%). УАЗ "Пикап" с двигателем "Евро-2" стал дороже на 50 тыс. рублей (2,6 — 3,0%).

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Китайские бренды также не остались в стороне. Geely повысил цены на Atlas с передним приводом на 5 тыс. рублей (0,1 — 0,2%). В дальнейшем планируется увеличение цены на Т5 EVO на 200 тыс. руб. рублей (5,2 — 5,3%), но компания снизила цену на Ixen на 690 тыс. рублей. (-19,8%) и на Yacht за 190 тыс. руб. (-4,5%). Changan повышает стоимость трёх кроссоверов: CS85 Coupe на 50 тыс. рублей (+1,3%), CS75 Plus на 90 тыс. руб. (+3,2%) и CS95 на 100 тыс. руб. (+2,4%).

OMODA, сравнительно новый представитель на российском рынке, также внёс коррективы в свою ценовую политику. OMODA C5 2024 года подорожал на 50 тыс. рублей (1,6 — 2,3%), а OMODA S5 сначала подешевел на 100 тыс., а затем цена вернулась к прежнему уровню. Анализ изменений цен показывает, что большинство брендов повысили стоимость своих моделей. Это связано с несколькими факторами. Повышение цен на материалы, комплектующие и услуги приводит к росту себестоимости автомобилей. Слабый рубль также делает импортные комплектующие дороже. А волатильность рынка и неопределенность в экономической ситуации заставляют автопроизводителей пересматривать свои цены.

Однако, несмотря на общую тенденцию к повышению цен, некоторые марки, такие как Forthing и OMODA, снизили цены на отдельные модели. Это может быть связано с попытками привлечь новых покупателей или с желанием увеличить продажи в условиях конкурентной борьбы.