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СтарыйДед
Эксперт рассказал общие проблемы популярных моделей китайских кроссоверов
Выводы сделаны о моделях, продажи которых начались в 2019–2020 годах, а теперь продаются на вторичном рынке.

В последние годы китайские кроссоверы завоевали значительную популярность в России, предлагая привлекательные цены, богатый набор функций и современный дизайн, не уступающий европейским и японским аналогам. Однако, как и в случае с любым другим продуктом, здесь есть скрытые подводные камни, о которых следует знать, особенно при покупке подержанного автомобиля. Сергей Зиновьев, автоэксперт журнала «За рулем», поделился своим опытом и наблюдениями, выделяя наиболее распространенные проблемы, возникающие с популярными китайскими кроссоверами на вторичном рынке.

Несмотря на то, что модели Haval считаются одними из самых надёжных китайских брендов, они не лишены недостатков. Зиновьев отмечает, что у F7 и F7x относительно небольшой ресурс двигателя — около 200 000–220 000 километров, а также проблемы с системой зажигания, топливным насосом и мембраной вентиляции картера. Футуристический дизайн Changan UNI-K может привлечь внимание, но он не лишëн недостатков. Подвеска может потребовать ремонта уже через 50 000 километров, а шумоизоляция салона оставляет желать лучшего.

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Компактный и динамичный Coolray, возможно, доставляет удовольствие от вождения, но и он не лишëн своих особенностей. В холодную погоду владельцы сообщают о частых отказах электроники, неэффективном обогреве дворников, проблемах с газовыми стойками и передними амортизаторами. Вариатор Tiggo 7 Про может быть склонен к перегреву, требуя ремонта уже после 50 000 километров пробега. Владельцы также сообщают о проблемах с электроникой, которая часто выходит из строя, и плохой детализацией салона. А Exeed TXL, позиционируемый как флагманский кроссовер, обычно считается одной из надёжных моделей, но и она не застрахована от проблем. Владельцы сообщают о хрупких рычагах подвески, а модель имеет те же проблемы, что и её аналоги, включая тонкую краску и электронные сбои.

Не стоит думать, что эти проблемы присущи только китайским кроссоверам. Многие российские автомобили также имеют свои особенности и недостатки, которые могут проявляться с пробегом. Прежде чем покупать подержанный автомобиль, будь то китайский или европейский, необходимо провести тщательную диагностику в автосервисе для выявления скрытых проблем.

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