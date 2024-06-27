Известен совместный бренд Leica для камер, аналогичный флагманским моделям Xiaomi.

Компания Xiaomi готовится выпустить свою новейшую флагманскую серию смартфонов— Xiaomi 14T. Недавние сертификации и утечки информации дают возможность понять, чего можно ожидать от этого долгожданного устройства. Глобальный вариант Xiaomi 14T Pro недавно появился в базе данных сертификации NBTC в Таиланде, раскрывая свой номер модели (2407FPN8EG) и подтверждая поддержку подключений WCDMA, NR, GSM и LTE. Эта сертификация является значительным шагом на пути к официальному запуску телефона.

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Дополнительную информацию о возможностях камеры телефона можно получить из базы данных Camera FV-5, которая предполагает, что Xiaomi 14T Pro будет оснащён основной задней камерой с диафрагмой f/1,6, разрешением 12,6 МП и оптической стабилизацией изображения (OIS). Это означает потенциальный основной датчик на 50 МП. Ожидается, что селфи-камера будет иметь диафрагму f/2.0 и разрешение 8,1 Мп. Кроме того, подтверждается участие бренда Leica, аналогично тому, что установлено на других флагманских моделях Xiaomi.

Ожидается, что под корпусом у Xiaomi 14T Pro будет процессор MediaTek Dimensity 9300, созданный с использованием 4-нм техпроцесса. Этот SoC может похвастаться одним ядром Cortex-X4 с тактовой частотой 3,25 ГГц, тремя ядрами Cortex-X4 с тактовой частотой 2,85 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A720 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графическим процессором Mali-G720 Immortalis MP12. Примечательно, что серия 14T станет первой в серии T от Xiaomi, поддерживающей беспроводную зарядку.

В предыдущих отчетах указывалось, что серия Xiaomi 14T будет оснащена дисплеями от Tianma. Хотя нет точных подробностей о характеристиках дисплеев. Что касается аккумулятора, вполне вероятно, что стандартная модель и модель Pro будут иметь одинаковую ёмкость, следуя тенденции, заданной серией 13T. Ожидается, что серия Xiaomi 14T будет запущена в августе или сентябре.