Наибольший рост цен замечен в категориях автозапчастей для пневмосистемы и рулевого управления.

Начало 2024 года ознаменовалось для рынка автозапчастей в России неспокойным временем. Устойчивый рост цен, начавшийся еще в 2022 году, не только не ограничился, но и продолжает увеличивать обороты. По данным «Газеты.Ru», с января по май 2024 года цены на запчасти выросли на 50% в зависимости от категории, в среднем их стоимость увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост цен на автозапчасти в России обусловлен рядом факторов. К ним относятся инфляция, валютная переоценка, увеличение региональных расходов и трудности с поставками. Инфляция, как правило, зависит от стоимости автозапчастей, а валютная переоценка приводит к увеличению цены из-за изменения курса рубля к валютам, в которых закупаются запчасти. Увеличение региональных расходов, включая логистические и таможенные расходы, а также налоги, а также влияет на конечную стоимость запчастей. Трудности с поставками, вызванными санкциями и логистическими проблемами, создают препятствия для импорта автозапчастей, что также зависит от их стоимости.

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Важно отметить, что рост цен не одинаков для всех категорий запчастей. Наименьший рост наблюдается в группе расходных материалов для популярных марок, таких как фильтры, колодки и свечи зажигания. Наибольшая динамика наблюдается в запчастях для пневмосистем и рулевого управления, которые часто импортируются из Европы и США. Особо следует отметить повышение цен на запчасти для китайских автомобилей, что объясняется не только общими факторами, но и повышением стоимости китайских машин в России, что ведет к дефициту некоторых комплектующих.

Несмотря на нынешний рост цен, эксперты не прогнозируют резких скачков или острой нехватки автомобильных запчастей в 2024 году. Рынок успешно адаптировался к новым условиям, и спрос на автомобильные комплектующие нормализовался после потрясений 2022 года. В 2023 году было реализовано 30 млн автозапчастей, что на 23% больше, чем в 2022 году. Это свидетельствует о том, что рынок находит новые пути для обеспечения безопасности очков.

Развитие параллельного импорта, рост отечественного производства и появление оригинальных запчастей – это новые пути, которые позволяют рынку обеспечить спрос на автозапчасти. Параллельный импорт позволяет восполнить дефицит некоторых комплектующих, а рост отечественного производства постепенен со стороны импорта. Появление оригинальных запчастей также снижает конечную стоимость для потребителей. В целом автомобилисты в России должны быть готовы к увеличению затрат на ремонт и обслуживание своих автомобилей в 2024 году.