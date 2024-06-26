Он оснащён Android 14 в сочетании с Moto Ai, что даёт ему доступ к различным функциям, например таким как Magic Canvas.

Motorola недавно представила в Европе свой новый флагманский смартфон Razr 50 Ultra, который уже успел завоевать сердца пользователей в Китае. Это устройство сочетает в себе уникальный дизайн, мощные технические характеристики и инновационные функции, что делает его одним из самых интересных смартфонов на рынке.

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Motorola Razr 50 Ultra оснащён мощным процессором Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Данное сочетание обеспечивает высокую производительность и возможность запускать даже самые ресурсоëмкие приложения. Аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч поддерживает зарядку TurboPower мощностью 45 Вт, беспроводную зарядку 15 Вт и обратную зарядку 5 Вт. Это позволяет устройству работать в течение целого дня без необходимости использования дополнительного зарядного устройства.

Motorola Razr 50 Ultra имеет большой внешний дисплей размером 4,0 дюйма с частотой обновления 165 Гц, который также имеет двойную камеру, расположенную в углу экрана. Внутри устройства находится 6,9-дюймовый складной дисплей POLED LTPO с технологией FHD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Корпус смартфона окружён высокопрочной алюминиевой рамкой серии 6000 с классом защиты IPX8, имеет стекло Corning Gorilla Glass Victus спереди, а задняя часть выполнена из веганской кожи.

Устройство имеет основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией изображения в сочетании с еще одним датчиком на 50 МП, который работает как 2-кратный телеобъектив. На передней панели телефона установлена 32-мегапиксельная камера для селфи. Motorola Razr 50 Ultra также оснащён двумя стереодинамиками с Dolby Atmos и другими микрофонами с расширенным голосовым управлением с помощью Gemini и помощника Moto AI.

Motorola Razr 50 Ultra оснащён Android 14, что в сочетании с Moto Ai даёт ему доступ к таким функциям, как Magic Canvas, которая позволяет пользователям создавать обои из текстовых подсказок. Он также обладает фирменными элементами управления жестами Motorola, которые к примеру могут активировать камеру. Устройство поддерживает расширенный спектр вариантов подключения, включая Bluetooth 5.4, 5G/4G/3G/2G, NFC, различные стандарты Wi-Fi (включая WiFi 7, WiFi 6/6E и WiFi 5G), а также несколько систем GPS (LTEPP, GPS, SUPL, A- GPS, GLONASS, Beidou и Galileo). Телефон поддерживает как eSIM, так и физическую SIM-карту, а также имеет порт USB Type-C (USB 2.0).

Что касается цен, Moto Razr 50 Ultra с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти в зависимости от страны доступен по цене 999,99 долларов США или 1199 евро, или 999,99 фунтов стерлингов. В свою очередь, Moto Razr 50 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти стоит 699,99 долларов США или 899 евро, или 799,99 фунтов стерлингов.