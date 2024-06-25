Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Китайский электрокар Zeekr 001 является самым популярным в России
Расчётная стоимостьодного месяца владения Zeekr 001 в России составляет 63 тысячи рублей.

Несмотря на отсутствие официальных продаж на российском рынке, Zeekr 001 стал настоящим хитом среди российских автолюбителей. Этот китайский электрокар, прославившийся своим стильным дизайном и впечатляющими техническими характеристиками, привлёк внимание многих, кто готов приложить немалые усилия, чтобы стать его владельцем.

При этом по подсчётам, за 5 лет эксплуатации общая стоимость владения составит 3,09 миллиона рублей. Это 759 300 рублей в год или 63 300 рублей в месяц. Данные расходы включают в себя страховые полисы (ОСАГО и КАСКО), зарядка, покупку и замену шин, техническое обслуживание, налоги и ремонт. А если говорить о стоимости пробега, то Zeekr 001 обойдётся в 50,62 рубля за километр. Такая цифра получается при среднегодовом пробеге в 15 000 километров.

реклама

Так как же россиянам удается заполучить Zeekr 001, если он официально не продаётся в России? Ответ прост: параллельный импорт. Эта схема позволяет физическим лицам импортировать автомобили из других стран. В России через этот канал завозится модель Zeekr 001 2023, а именно версия «You», которая имеет цену в 7,49 миллиона рублей. 

Популярность Zeekr 001 в России является свидетельством растущего спроса на электромобили.  Россияне готовы не только переплачивать за желаемый автомобиль, но и искать альтернативные пути его приобретения. Zeekr 001, безусловно, заслуживает внимания как стильный и современный электрокар, который, несмотря на отсутствие официального представительства в России, уверенно завоёвывает сердца автолюбителей. 

#автомобили #автомобиль #электрокары #автомобилестроение #автомобили из #автомобилист #электрокар #автомобильная промышленность #автомобилестроение в россии #автомобильная индустрия
1
Показать комментарии (1)
Новенький Chery Tiggo 7 уценили, в Китае он стоит дешевле $10 000
BYD планирует захватить значительную долю рынка электромобилей Японии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дания не имеет законного основания перекрыть Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью
21
В Сети появились кадры группового удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном
6
Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
3
Йеменские хуситы заявили, что атаковали американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»
3
Появился хакер, который работает над взломом одной из последних версий Denuvo
2
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
3
Поднять флаг: Как спиратить Netflix и присесть на 48 лет
+
Blackrock повторно отказала Киеву в реструктуризации долга, Украине грозит технический дефолт
8
ВВС США подали заявку на разработку бортовых средств защиты от небольших беспилотников
+
BusinessKorea: Google больше не будет использовать чипы Samsung для телефонов Pixel
1
Итальянская компания Kimera Automobili представила свой новый проект спортивного авто K39
+
Новая внешность Джин Грей из игры Marvel's Wolverine вызвала негодование фанатов
2
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
39
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
92
"Серые" Toyota Corolla Cross появились на российском рынке по цене от 2,5 млн рублей
+
Galaxy S25 Ultra от Samsung получит улучшение фотосъемки благодаря новым 50-мегапиксельным камерам
2
Microsoft пытается заставить пользователей отказаться от локальной учётной записи в Windows
9
Вице-канцлер Германии призвал Китай ограничить экспорт товаров в Россию
2
Мошенники скупают тушки RTX 4090 и продают их под видом рабочих видеокарт
2
NVIDIA намекает на создание текстур и объектов с помощью ИИ в DLSS 4
+

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
19
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
45
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
16
Почему игровым консолям не снятся эксклюзивы - вспоминаем PlayStation 3 и Xbox 360
8
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
35
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
28
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
49
Почему нет смысла ожидать выхода новых видеокарт NVIDIA и AMD в конце 2024 и в начале 2025 года
8
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
2

Сейчас обсуждают

Red Line
11:39
Если закон копия американского, то зачем "проплаченным прозападным шавкам" против него протестовать?)
Боррель предупредил, что если власти Грузии продолжат свою политику, им закроют двери в Евросоюз
АМуДя
11:38
Что с АМД, что с Интел есть проблемы. Иногда у одних больше иногда у других. Выбирать платформу надо исходя из реалий здесь и сейчас. Петушиные бои интел/амд фанов остаются только для петухов.
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
3JIbIDEHb
11:31
На самом деле это всё основано на Советских ещё технологиях: https://www.youtube.com/watch?v=ArZ_fXGY0Hg&t=169s Тайм код 2:05
Искусственный интеллект теперь может находить неисправности в автомобилях
Артём Николаев
11:31
Вот серьёзно, чем он лучше других электричек? Ладно бы ещё патриотичное фапание на братьев-китайцев, но ведь нет, такая же контрабанда и серость, как и машины из первого мира. Даже морда и прочий диза...
Китайский электрокар Zeekr 001 является самым популярным в России
al81ru
11:22
Взял топ к серию и не сумел нормально настроить?
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Mosga
11:20
Энергопотребление снизилось у AMD, даже предыдущее поколение 7800x3d в макс бусте и под avx не потребляет больше 85W, а без него где-то под 70W ^^ а новое будет ещё лучше
Новая линейка процессоров Intel Core Ultra 200 и материнские платы на чипсете Z890 выйдут в октябре
OgoGoLog
11:18
Против копии американского закона только проплаченные прозападные шавки, по жопе которых закон и ударит. Только бюджеты сейчас у них жидкие, на повторение укромайдана денег у переворотчиков нет.
Боррель предупредил, что если власти Грузии продолжат свою политику, им закроют двери в Евросоюз
Alex TOPMAN
11:18
А про ёмкость всего в 60А, вместо 105, ты, как бы, не заметил?
ASUS представила материнскую плату Z790-AYW OC WIFI, способную разгонять DDR5 до 11 150 МГц
A224
11:17
я вспомнил. я играл в 1й. ну как "играл". зашёл, понял что говно и в это я играть не буду и сразу удалил. в такого сорта игры я не собираюсь играть ЭТО ГОВНО
Мое мнение об Alan Wake 2
Сергей Алексеев
11:16
У меня на i7 4770 нет проблем,хахаха
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем