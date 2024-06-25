Расчётная стоимостьодного месяца владения Zeekr 001 в России составляет 63 тысячи рублей.

Несмотря на отсутствие официальных продаж на российском рынке, Zeekr 001 стал настоящим хитом среди российских автолюбителей. Этот китайский электрокар, прославившийся своим стильным дизайном и впечатляющими техническими характеристиками, привлёк внимание многих, кто готов приложить немалые усилия, чтобы стать его владельцем.

При этом по подсчётам, за 5 лет эксплуатации общая стоимость владения составит 3,09 миллиона рублей. Это 759 300 рублей в год или 63 300 рублей в месяц. Данные расходы включают в себя страховые полисы (ОСАГО и КАСКО), зарядка, покупку и замену шин, техническое обслуживание, налоги и ремонт. А если говорить о стоимости пробега, то Zeekr 001 обойдётся в 50,62 рубля за километр. Такая цифра получается при среднегодовом пробеге в 15 000 километров.

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Так как же россиянам удается заполучить Zeekr 001, если он официально не продаётся в России? Ответ прост: параллельный импорт. Эта схема позволяет физическим лицам импортировать автомобили из других стран. В России через этот канал завозится модель Zeekr 001 2023, а именно версия «You», которая имеет цену в 7,49 миллиона рублей.

Популярность Zeekr 001 в России является свидетельством растущего спроса на электромобили. Россияне готовы не только переплачивать за желаемый автомобиль, но и искать альтернативные пути его приобретения. Zeekr 001, безусловно, заслуживает внимания как стильный и современный электрокар, который, несмотря на отсутствие официального представительства в России, уверенно завоёвывает сердца автолюбителей.