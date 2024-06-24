К лету 2024 года россияне стали реже вкладываться в покупку новых автомобилей.

Российский авторынок, переживший бурный 2022 год, столкнулся с новыми проблемами в начале 2024 года. Аналитики "Автостата" фиксируют падение спроса на новые автомобили второй месяц подряд. В мае 2024 года расходы россиян на покупку авто составили 366 миллиардов рублей, что на 15% меньше, чем в мае 2023 года.

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Одним из наиболее важных направлений стало снижение в премиум-сегменте. Продажи премиум-автомобилей в мае упали на 30% по сравнению с предыдущим годом, составив всего 11 тысяч единиц. Расходы на покупку премиум-класса сократились на 36%, достигнув 83 миллиардов рублей. Это может быть связано с ростом экономичности потребителей, которые в условиях экономической нестабильности отдают предпочтение более доступным моделям. В то же время доля продаж б/у автомобилей выросла с 69% до 77%. Однако продажи в этом сегменте также продемонстрировали снижение. Это может привести к тому, что потребители становятся более избирательными и отдают предпочтение более доступным вариантам даже на вторичном рынке.

Траты на китайские и российские автомобили также снизились на 10% и 4% соответсвенно. Несмотря на падение средней цены новых автомобилей на 8,5%, роста продаж пока не наблюдается. В мае было продано 127 тысяч новых легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем в мае 2023 года. Лидерами рынка остаются Lada, а также китайские марки Haval, Geely и Chery. Снижение продаж может быть вызвано совокупностью факторов, включая экономическую ситуацию в стране, изменение потребительских тенденций, а также высокую конкуренцию на рынке.

Ожидается, что в ближайшие месяцы тенденция падения продаж и затрат сохранится. При этом возможно дальнейшее перераспределение рынка в пользу более доступных автомобилей. Российский авторынок находится в стадии адаптации к новым экономическим условиям. Снижение внимания к автомобилям, особенно в премиум-сегменте, вероятно, носит временный характер. В долгосрочной перспективе возможно восстановление рынка, однако его структура может претерпеть изменения, отражающие новые потребительские предпочтения.