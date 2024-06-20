Red Magic официально объявил дату запуска своего первого игрового ноутбука.

Red Magic, известный бренд на рынке игровых смартфонов, собирается дебютировать в сегменте игровых ноутбуков. Компания официально объявила дату запуска своего первого игрового ноутбука в Китае, запланированную на 3 июля в 19:00 по местному времени. Этот шаг знаменует собой значительное расширение линейки продуктов Red Magic, которая уже включает в себя игровую периферию, такую как мыши, клавиатуры и мониторы.

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Red Magic поделилась на своей официальной странице Weibo несколькими тизерами, подтверждающими ключевые подробности о грядущем ноутбуке. Устройство будет оснащено процессором Intel Core i9 14-го поколения. Кроме того, он будет оснащён видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070. Ожидается, что ноутбук будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти, как указано в базе данных Geekbench.

Игровой ноутбук Red Magic прошёл различные сертификаты, включая Bluetooth, Wi-Fi и CMIIT. Он будет поддерживать зарядку мощностью 280 Вт от BYD, как указано в базе данных сертификации 3C. Ожидается, что в дизайне ноутбука появится логотип с RGB-подсветкой на крышке. Кроме того, устройство, вероятно, будет иметь узкие рамки вокруг дисплея.

Выход Red Magic на рынок игровых ноутбуков является логичным шагом. Как упоминалось ранее, бренд известен своими высокопроизводительными игровыми телефонами, такими как RedMagic 9 Pro. Данный смартфон может похвастаться процессором Snapdragon 8 Gen 3, полноэкранным игровым процессом и усовершенствованными системами охлаждения. Экспансия компании на рынок ноутбуков направлена на предоставление более комплексной игровой экосистемы для своих клиентов.