Galaxy Watch 7 будут представлены в четырёх моделях — SM-L300, SM-L305, SM-L310 и SM-L315.

Компания Samsung готовится представить свои новейшие флагманские умные часы Galaxy Watch 7 вместе с Galaxy Galaxy Ring, Flip 6 и Z Fold 6 на мероприятии Galaxy Unpacked 10 июля. До их выхода ещё несколько недель, а Galaxy Watch 7 уже появились на сертификационной платформе Indonesia Telecom, давая представление о том, чего стоит ожидать.

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Серия Galaxy Watch 7 будет представлена в четырёх различных моделях: SM-L300, SM-L305, SM-L310 и SM-L315. Согласно списку сертификации FCC, модели SM-L300 и SM-L310 будут поддерживать только подключение Wi-Fi, тогда как две другие модели будут предлагать подключение как Wi-Fi, так и LTE. Ожидается, что эти модели будут доступны в двух размерах: 40 мм и 44 мм, что позволит удовлетворить различные предпочтения пользователей. Одним из наиболее значительных обновлений Galaxy Watch 7 является поддержка беспроводной зарядки мощностью 15 Вт, что является значительным улучшением по сравнению с возможностью зарядки 10 Вт у его предшественника Galaxy Watch 6.

Слухи предполагают, что Samsung может представить премиальный вариант Galaxy Watch 7 Ultra, который может похвастаться уникальным дизайном с круглым дисплеем в квадратной рамке. Ожидается, что Galaxy Watch 7 будет опираться на функции здоровья и фитнеса своих предшественников, включая улучшенное отслеживание сна, мониторинг сердечного ритма и возможности GPS. Кроме того, часы могут включать в себя новые функции, такие как обнаружение апноэ во сне, которое было одобрено FDA и, как ожидается, будет представлено в третьем квартале 2024 года. Часы также будут оснащены процессором Exynos W940, обещающим 30% увеличение производительности и повышение эффективности на 50% по сравнению с предшественником.

Galaxy Watch 7, скорее всего, будет работать на Wear OS 5 на базе Android 14, что может принести новый и улучшенный пользовательский интерфейс устройства. Эта новая операционная система обеспечит плавную интеграцию с экосистемой Samsung, что сделает ее привлекательным вариантом для пользователей Android. Хотя официальная информация о ценах ещё не подтверждена, ходят слухи, что Galaxy Watch 7 будет стоить от 299 долларов, а модель Ultra потенциально будет иметь более высокую цену. Ожидается, что часы поступят в продажу в августе 2024 года после их официальной презентации в июле.