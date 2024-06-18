Также имеется информация о возможном прекращении выпуска серии Xperia 5, в результате чего Xperia 1 останется единственной линейкой смартфонов Sony высокого класса.

Sony продолжает радовать своих поклонников новыми моделями смартфонов, а в последнее время в центре внимания оказался потенциальный преемник смартфона Xperia 1 VI. Судя по слухам, новое устройство получит название Xperia 1 VII и будет обладать рядом улучшений по сравнению с предшественником.

реклама

Согласно информации, представленной пользователем 我打败大魔王 на платформе Weibo, в новом смартфоне возможно изменение компоновки камеры, что даёт возможность использовать более крупный телеобъектив с диапазоном фокусных расстояний 70–200 мм. Кроме того, ожидается улучшение сверхшироких камер до 1/2,3-дюймовых сенсоров с технологией двухслойных транзисторных пикселей. Основной сенсор камеры останется на уровне 1/1,3 дюйма. Также ходят слухи, что серия Xperia 5 может быть снята с производства, в результате чего у Sony останется только линейка смартфонов высокого класса Xperia 1 VII.

Также имеются утечки информации о смартфоне Xperia Pro C. Он получит небольшую 6-дюймовую 2K OLED-панель, 1-дюймовый основной датчик камеры и будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, 256 ГБ встроенной памят и12 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч будет поддерживать быструю зарядку PD 45 Вт, которая обеспечит длительное время работы устройства. Таким образом, компания Sony продолжает развиваться и выпускать новые продукты, которые радуют своих пользователей современными технологиями и функционалом.