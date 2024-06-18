В мае 2024 года на российском рынке было продано 81,6 тыс. кроссоверов, что на 70% больше, чем годом ранее.

Российский авторынок демонстрирует уверенный рост, особенно в сегменте кроссоверов. По данным сайта «Авто.ру», средняя цена подержанного автомобиля в мае 2024 года достигла 1,7 млн рублей, что на 9,9% выше, чем в мае 2023 года, но на 8,3% ниже, чем в январе 2024 года. Этот рост во многом обусловлен за счёт увеличения предложения автомобилей на рынке.

В мае 2024 года продажи кроссоверов достигли рекордной отметки в 81 600 единиц, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю кроссоверов сейчас приходится 65% всех продаж новых автомобилей, что подчёркивает их популярность среди российских покупателей. За первые пять месяцев 2024 года продажи кроссоверов составили 408,6 тыс. единиц, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроссоверы сейчас занимают 69% общего рынка продаж новых автомобилей.

реклама

Самыми продаваемыми кроссоверами в мае 2024 года стали:

- Haval Jolion (+64,4%): Эта модель уверенно заняла первое место, продемонстрировав впечатляющий рост продаж и подтвердив свою популярность среди россиян;

- Chery Tiggo 7 Pro Max (+63,3%): Второе место досталось Chery, которая также показывает отличные показатели продаж и завоёвывает доверие среди российских покупателей;

- Chery Tiggo 4 Pro (+220%): Третье место занял ещё один кроссовер Chery, демонстрирующий стремительный рост продаж;

- Lada Niva Travel (+30,9%): Эта модель остается популярной среди российских покупателей, предлагая хороший баланс цены и функциональности;

- Lada Niva Legend (+37%): этот классический внедорожник остается популярным благодаря своей надежности и внедорожным возможностям.

Основные причины популярности кроссоверов в России заключаются в следующем:

- Комфорт и универсальность. Кроссоверы отличаются лучшей обзорностью, более удобными сиденьями и просторным салоном, что высоко ценится российскими водителями;

- Внедорожные возможности. В стране с зачастую несовершенными дорожными условиями кроссоверы обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и уверенность на дороге.

- Высокий уровень оснащения. Кроссоверы часто оснащаются современными системами безопасности, комфорта и информационно-развлекательной системы.

- Разнообразие моделей. Рынок кроссоверов предлагает широкий выбор моделей с разными характеристиками и ценами, что позволяет покупателям выбрать автомобиль, соответствующий их вкусу и бюджету.

Получается, что тенденции на российском авторынке в данный момент таковы:

- Растущий спрос на кроссоверы. Рынок кроссоверов продолжает расти, что свидетельствует об увеличении спроса со стороны российских покупателей.

- Рост цен. Средняя цена подержанного автомобиля в России продолжает расти, что обусловлено дефицитом новых автомобилей на рынке и ростом спроса на подержанные автомобили.

- Появляются новые модели. На рынок выходят новые модели кроссоверов, что усиливает конкуренцию и улучшает качество предлагаемых автомобилей.

- Растущая популярность китайских автопроизводителей. Китайские автопроизводители завоёвывают доверие российских покупателей, предлагая качественные и современные автомобили по привлекательным ценам.